вам письмово задали пЕршим питання - можливо ви свій ризик кредит вичерпали , але дійсно цікаво чому співпало коли ви намагались вирішити питання стосовно вашої готівки на касі
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Додано: Вів 16 січ, 2024 21:25
Re: Sense Bank
Додано: Вів 16 січ, 2024 21:35
А не много ли банк хочет? Откуда у вас деньги сейчас, откуда деньги у вас были 10+ лет назад.. какое отношение имущество купленное без использования банка имеет отношение к текущему счету. 15 лет назад купил имущество отмывая деньги, но меня не поймали и что теперь? Не дело банка за какие деньги я что покупал, если я не проводил через них деньги.
Додано: Вів 16 січ, 2024 21:44
Очень интересно. Какая разница откуда деньги на покупку недвиги, которую уже продали, если именно деньги с продажи зашли в банк?
Додано: Сер 17 січ, 2024 00:58
Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED
Додано: Сер 17 січ, 2024 10:58
Re: Sense Bank
Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red
Чудова новина, вітаю вас!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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