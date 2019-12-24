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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1098109911001101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:25

Re: Sense Bank

  serg1974 написав:Могу спросить здесь у поддержки Сенса

вам письмово задали пЕршим питання - можливо ви свій ризик кредит вичерпали , але дійсно цікаво чому співпало коли ви намагались вирішити питання стосовно вашої готівки на касі
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:35

  serg1974 написав:Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости.
Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.

Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.

https://ibb.co/t25tnj5


А не много ли банк хочет? Откуда у вас деньги сейчас, откуда деньги у вас были 10+ лет назад.. какое отношение имущество купленное без использования банка имеет отношение к текущему счету. 15 лет назад купил имущество отмывая деньги, но меня не поймали и что теперь? Не дело банка за какие деньги я что покупал, если я не проводил через них деньги.
yriksotnikov
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 21:44

  sens написав:
  serg1974 написав:Могу спросить здесь у поддержки Сенса

вам письмово задали пЕршим питання - можливо ви свій ризик кредит вичерпали , але дійсно цікаво чому співпало коли ви намагались вирішити питання стосовно вашої готівки на касі

Очень интересно. Какая разница откуда деньги на покупку недвиги, которую уже продали, если именно деньги с продажи зашли в банк?
yriksotnikov
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 00:58

Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:58

Re: Sense Bank

  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED

Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red :)
Чудова новина, вітаю вас!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:42

Re: Sense Bank

  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.

Ну 100 эт нормально 8) :lol:
Типа купил банку пиффа за 21 грн, заплатил 100 грн за РКО и всего то 21грн с копейками на овере до следующего РД :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:49

Re: Sense Bank

  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.

Я вибачаюся, бо вище перечитав коментар Amethyst, ви мали на увазі кредитний ліміт у 100 000 грн чи 100 грн? 🥲

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:54

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.

Я вибачаюся, бо вище перечитав коментар Amethyst, ви мали на увазі кредитний ліміт у 100 000 грн чи 100 грн? 🥲

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

там було про100 ліміту :P :P
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 14:01

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:
  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.

Я вибачаюся, бо вище перечитав коментар Amethyst, ви мали на увазі кредитний ліміт у 100 000 грн чи 100 грн? 🥲

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

там було про100 ліміту :P :P
Ваша Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн :wink:
Amethyst
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