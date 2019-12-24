serg1974 написав:Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости. Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.
Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.
А не много ли банк хочет? Откуда у вас деньги сейчас, откуда деньги у вас были 10+ лет назад.. какое отношение имущество купленное без использования банка имеет отношение к текущему счету. 15 лет назад купил имущество отмывая деньги, но меня не поймали и что теперь? Не дело банка за какие деньги я что покупал, если я не проводил через них деньги.
Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту. Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений. Получился RED
rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту. Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений. Получился RED
Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red Чудова новина, вітаю вас!