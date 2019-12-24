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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 16:08
Sense Bank написав: Amethyst написав:
там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн
Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
ну менше мінімально можливого напевно не має бути
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Kalgan
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Додано: Сер 17 січ, 2024 16:25
Kalgan написав: Sense Bank написав: Amethyst написав:
там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн
Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
ну менше мінімально можливого напевно не має бути
Нііі, так банка підвищила ж рівень шарової Розстрочки до 1000 грн...
Так може і мін рівень кредліміту теж підвіщила до 1000... А то якось постійно у тої Алки десь губиться клієнтоооооорінтованість, один ДРС підтримується на рівні
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Amethyst
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