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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:08

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн

Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку :roll:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

ну менше мінімально можливого напевно не має бути :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:25

  Kalgan написав:
  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн

Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку :roll:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

ну менше мінімально можливого напевно не має бути :mrgreen:

Нііі, так банка підвищила ж рівень шарової Розстрочки до 1000 грн...
Так може і мін рівень кредліміту теж підвіщила до 1000... А то якось постійно у тої Алки десь губиться клієнтоооооорінтованість, один ДРС підтримується на рівні :lol: :lol: :lol:
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 1099110011011102
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