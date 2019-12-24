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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 16:08
Sense Bank написав: Amethyst написав:
там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн
Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
ну менше мінімально можливого напевно не має бути
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Kalgan
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Додано: Сер 17 січ, 2024 16:25
Kalgan написав: Sense Bank написав: Amethyst написав:
там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн
Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
ну менше мінімально можливого напевно не має бути
Нііі, так банка підвищила ж рівень шарової Розстрочки до 1000 грн...
Так може і мін рівень кредліміту теж підвіщила до 1000... А то якось постійно у тої Алки десь губиться клієнтоооооорінтованість, один ДРС підтримується на рівні
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Amethyst
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:27
100 000
Читать правильно нужно уметь
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rollo
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Додано: Чет 18 січ, 2024 01:34
Sense Bank написав: rollo написав:
Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED
Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red
Чудова новина, вітаю вас!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити?
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rollo
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:35
rollo написав: Sense Bank написав: rollo написав:
Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED
Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red
Чудова новина, вітаю вас!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити?
Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔
А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:39
Покращення
Метро може бути і в маркеплейсі, а шарові розстрочки на 3 міс тепер від 1000 грн.
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Amethyst
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Додано: Чет 18 січ, 2024 09:41
Amethyst написав:
Покращення
Метро може бути і в маркеплейсі, а шарові розстрочки на 3 міс тепер від 1000 грн.
на Лифаря купляти оптом що воду що мясо чи каву чи чай , на касі не менше 3000 грн
на АЗС заправка теж підпадає під розстрочки на 3 міс
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