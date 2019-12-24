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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1099110011011102

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:08

  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн

Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку :roll:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

ну менше мінімально можливого напевно не має бути :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 16:25

  Kalgan написав:
  Sense Bank написав:
  Amethyst написав:там було про100 ліміту
Ваше Значність, Зоряний лорд Підтримки, а який сьогодні МІНІМАЛЬНИЙ кредліміт може бути надано на КК? Мабуть таки 500 грн

Все залежить від інформації, яку надає банку клієнт. А також від інших умовностей, тому гарантувати якусь конкретну суму кредитного ліміту, це буде помилка з мого боку :roll:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

ну менше мінімально можливого напевно не має бути :mrgreen:

Нііі, так банка підвищила ж рівень шарової Розстрочки до 1000 грн...
Так може і мін рівень кредліміту теж підвіщила до 1000... А то якось постійно у тої Алки десь губиться клієнтоооооорінтованість, один ДРС підтримується на рівні :lol: :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 01:27

  Amethyst написав:
  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.

Ну 100 эт нормально 8) :lol:
Типа купил банку пиффа за 21 грн, заплатил 100 грн за РКО и всего то 21грн с копейками на овере до следующего РД :mrgreen: :mrgreen:

100 000
Читать правильно нужно уметь :mrgreen:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 01:34

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED

Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red :)
Чудова новина, вітаю вас!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти :(
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити? :(
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:35

  rollo написав:
  Sense Bank написав:
  rollo написав:Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED

Добрий ранок! Дійсно, зараз може надходити пуш-сповіщення щодо заповнення анкети, після чого розглядається ваша анкета, і якщо все добре, то на діючу кредитну картку може бути встановлений кредитний ліміт, або доступне оформлення картки Red :)
Чудова новина, вітаю вас!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти :(
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити? :(

Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔
А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:39

Re: Sense Bank

Покращення
Метро може бути і в маркеплейсі, а шарові розстрочки на 3 міс тепер від 1000 грн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 09:41

  Amethyst написав:Покращення
Метро може бути і в маркеплейсі, а шарові розстрочки на 3 міс тепер від 1000 грн.


на Лифаря купляти оптом що воду що мясо чи каву чи чай , на касі не менше 3000 грн
на АЗС заправка теж підпадає під розстрочки на 3 міс :?:
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:42

В случае наличия кредитки , в частности Выгода, и зарплатной карты ОМП списывается с зарплатной?
Сегодня сотруднику на горячке сказали, что такие правила с 1.01.2024
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:44

vollena71
Так було завжди, так списуватись буде з зарплатної картки.
Анастасія*
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 17:50

  Sense Bank написав:vollena71
Так було завжди, так списуватись буде з зарплатної картки.
Анастасія*

В октябре-декабре 2021г точно так не было
vollena71
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