RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:33

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти :(
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити? :(

Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔
А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2416
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:23

Re: Sense Bank

lov2108 написав:Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?

Розстрочка оформлюється тільки за кредитні. Значить частина була власних коштів.
Zochan
 
Повідомлень: 959
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1100110111021103
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1214 245070
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2024 11:03
jay2004
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11022)
19.01.2024 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.