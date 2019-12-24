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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:33
Sense Bank написав: rollo написав:
Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити?
Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔
А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?
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lov2108
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:23
lov2108 написав:Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?
Розстрочка оформлюється тільки за кредитні. Значить частина була власних коштів.
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Zochan
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:53
Amid написав:
Трати за які дні, відносно РД, можна переводити в розстрочку? Наприклад, якщо РД 10 числа, чи можна витрачати, щоби одразу переводити в розстрочку 10, 9, 8го ... ?
Хоча Алка і пише зразу як ввели підтверджуючу СМСку, що "Розстрочка оформлена", але реально вона проводиться
в сис-мі через +24 години.
Оце і враховуйте, що треба провести
Розстрочку до 20..21:00 в РД
В іншому разі Розстрочку просто відмінять і проведуть трати поточним Розрахунковим Періодом.
ПС. В принципі, краще залишати на оформлення ще +2...3 дні до РД, тому що можуть бути ньюАнси проводки самої оплати товару (частково за свої, за кордоном, глючний ПОС)
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:38
З новими змінами в Хамелеоні взагалі немає сенсу: хіба транзит в 20k в місяць.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:40
Дюрі-бачі написав:
З новими змінами в Хамелеоні взагалі немає сенсу: хіба транзит в 20k в місяць.
Які ЩЄ зміни!?
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sens
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:08
Дюрі-бачі написав:
хіба транзит в 20k в місяць
тримати на Вигоді та перекидати на Хамона
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kulikrom
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:51
sens написав:
Які ЩЄ зміни!?
Відміна % за зберігання коштів з 1 березня.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:08
Дюрі-бачі
Заради справедливості, 4% - то курам на сміх.
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Amid
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