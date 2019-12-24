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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1100110111021103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:33

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти :(
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити? :(

Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔
А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:23

Re: Sense Bank

lov2108 написав:Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?

Розстрочка оформлюється тільки за кредитні. Значить частина була власних коштів.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:53

  Amid написав:Трати за які дні, відносно РД, можна переводити в розстрочку? Наприклад, якщо РД 10 числа, чи можна витрачати, щоби одразу переводити в розстрочку 10, 9, 8го ... ?

Хоча Алка і пише зразу як ввели підтверджуючу СМСку, що "Розстрочка оформлена", але реально вона проводиться в сис-мі через +24 години.
Оце і враховуйте, що треба провести Розстрочку до 20..21:00 в РД
В іншому разі Розстрочку просто відмінять і проведуть трати поточним Розрахунковим Періодом.

ПС. В принципі, краще залишати на оформлення ще +2...3 дні до РД, тому що можуть бути ньюАнси проводки самої оплати товару (частково за свої, за кордоном, глючний ПОС) :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:38

Re: Sense Bank

З новими змінами в Хамелеоні взагалі немає сенсу: хіба транзит в 20k в місяць.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:40

  Дюрі-бачі написав:З новими змінами в Хамелеоні взагалі немає сенсу: хіба транзит в 20k в місяць.

Які ЩЄ зміни!?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:08

  Дюрі-бачі написав:хіба транзит в 20k в місяць

тримати на Вигоді та перекидати на Хамона
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:51

Re: Sense Bank

  sens написав:Які ЩЄ зміни!?
Відміна % за зберігання коштів з 1 березня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:08

Дюрі-бачі
Заради справедливості, 4% - то курам на сміх.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:11

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Які ЩЄ зміни!?
Відміна % за зберігання коштів з 1 березня.

У мене віртуальна , транзит для картки банку Восток, дякую за новину, поки прибутковий надає такі самі відсотки
sens
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