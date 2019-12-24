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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 09:33

  Sense Bank написав:
  rollo написав:Дякую! Але...
Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти :(
Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.
Як далі жити? :(

Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔
А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:23

Re: Sense Bank

lov2108 написав:Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?

Розстрочка оформлюється тільки за кредитні. Значить частина була власних коштів.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 10:53

  Amid написав:Трати за які дні, відносно РД, можна переводити в розстрочку? Наприклад, якщо РД 10 числа, чи можна витрачати, щоби одразу переводити в розстрочку 10, 9, 8го ... ?

Хоча Алка і пише зразу як ввели підтверджуючу СМСку, що "Розстрочка оформлена", але реально вона проводиться в сис-мі через +24 години.
Оце і враховуйте, що треба провести Розстрочку до 20..21:00 в РД
В іншому разі Розстрочку просто відмінять і проведуть трати поточним Розрахунковим Періодом.

ПС. В принципі, краще залишати на оформлення ще +2...3 дні до РД, тому що можуть бути ньюАнси проводки самої оплати товару (частково за свої, за кордоном, глючний ПОС) :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 11:38

Re: Sense Bank

З новими змінами в Хамелеоні взагалі немає сенсу: хіба транзит в 20k в місяць.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 12:40

  Дюрі-бачі написав:З новими змінами в Хамелеоні взагалі немає сенсу: хіба транзит в 20k в місяць.

Які ЩЄ зміни!?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:08

  Дюрі-бачі написав:хіба транзит в 20k в місяць

тримати на Вигоді та перекидати на Хамона
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 13:51

Re: Sense Bank

  sens написав:Які ЩЄ зміни!?
Відміна % за зберігання коштів з 1 березня.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 14:08

Дюрі-бачі
Заради справедливості, 4% - то курам на сміх.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 15:11

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Які ЩЄ зміни!?
Відміна % за зберігання коштів з 1 березня.

У мене віртуальна , транзит для картки банку Восток, дякую за новину, поки прибутковий надає такі самі відсотки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:08

  serg1974 написав:Хотел бы осветить для форумчан ситуацию в Харьквовскрм отделении.

Эпизод 1: перед НГ заказываю выдачу 1500$ на отделение, в день заказа звоню персмену и спрашиваю какой доллар в кассе, получаю ответ что не синий но год 2000+, приезжаю, получаю и уезжаю;

Эпизод 2: в этот Пн приезжаем с женой чтобы забрать заказанный ею 1500$, перед персмен тоже предупреждает ( после созвона с кассой ) про белый доллар 2000+.

Пока жена получает я отлучаюсь к персмену в кабинет за взять справку о наличии счёта и реквизитов с печатью банка.

За эти десять минут что проходят покамест супруга отошла от кассы но я еще не вернулся, супруга наблюдает картину - следом за ней в кассу подходит клиент с пакетом гривны, отдаёт и получает взамен пачку синих долларов. Перед уходом из банка тот же клиент заходит в подсобку не для клиентов, и потом уходит из банка.

Супруга следом обращается к кассирше с вопросом почему же ей не достался синий доллар - слышит в ответ - «а этот клиент заказывал»

На вопрос —Разве я тоже не заказывала ( за 5 дней) ?— ответ — “все вопросы к нач отделения.

В этот момент я захожу забрать супругу и уехать, вижу как из той же подсобки выходит начальник , с которым происходит такой, вкратце, диалог :

—У вас нет синего именно для нас как клиентов ?
— Вы получили валюту согласно постановления Нацбанка от такого то числа 23 года.


Приезжаем домой и создаем на горячей линии обращение жалобу на избирательное отношение в данном отделении, заключающееся в том что клиенту хранившему депо 3 месяца получить синий нереально, а другому клиенту который скорее и не является клиентом банка - пожалуйста но по договоренности с нач отд.


Спустя пару дней супруге перезванивают из поддержки —жалоба рассмотрена, банк выдал платежеспособные банкноты. Супруга отвечает что жаловалась не на банкноты, а на избирательное отношение к клиентам причем со знаком минус именно для клиентов со стажем 10+ лет в том отделении.
Поддержка обещает рассмотреть повторно ситуацию. Благо мы указываем четко время и своей и последующей операции, и есть возможность по камере над кассиром увидеть и подтвердить либо опровергнуть;

Эпизод 3: в Пт утром случайно обнаруживаю что мои карты Сенс заблочены. У супруги - также.
Вступаем в общение с поддержкой и узнаем что это якобы финмон заблочил обоих и просит подтвердить происхождение оставшихся в банке средств.

Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.
Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?

Мы предоставляем выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями уже после начала войны, в 2022-23.

На данный момент ответ финмона неизвестен, но к вечеру поступает звонок из поддержи в качестве реакции на жалобу с повтором постулата что жалоба рассмотрена, нарушений со стороны банка не обнаружено, кассир и начальник вольны продавать лучший доллар кому они захотят а мне и супруге выдать « согласно постановлению Нацбанка».



Есть продолжение этой ситуации. Процитирую сам себя для тех кто читает ветку по диагонали (сам зачастую так и поступаю, например , когда гуру рынка банковских услуг обсуждают нюансы использования карточных продуктов Сенса)
Востаннє редагувалось serg1974 в П'ят 19 січ, 2024 20:18, всього редагувалось 1 раз.
serg1974
 
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