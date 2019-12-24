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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1101110211031104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:13

  serg1974 написав:Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости.
Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.

Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.

https://ibb.co/t25tnj5


Я и супруга предоставили банку для копирования запрошенные документы, заверили Копия верна своими подписями на каждой странице в эту среду, в своём отделении.

А сегодня, в Пятницу лишь под конец рабочего дня банк «молча» разблокировал все наши карточные счета.
serg1974
 
Повідомлень: 760
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:30

  Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій


Снова спрошу через форум поддержку Сенса:
Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?

Скрины операций по моим грн и $ картам приложу. Поверьте что и €- карта тоже без движений несколько месяцев.
https://ibb.co/8KKhF0P
https://ibb.co/MkgzKTn
serg1974
 
Повідомлень: 760
З нами з: 27.10.10
Подякував: 42 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1101110211031104
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