serg1974 написав:Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости. Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.
Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.
Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Снова спрошу через форум поддержку Сенса: Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?