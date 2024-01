Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:13 serg1974 написав: Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости.

Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.

Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.

https://ibb.co/t25tnj5

Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.



Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.



Я и супруга предоставили банку для копирования запрошенные документы, заверили Копия верна своими подписями на каждой странице в эту среду, в своём отделении.



Додано: П'ят 19 січ, 2024 20:30 Sense Bank написав: Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій



Снова спрошу через форум поддержку Сенса:

Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?



Скрины операций по моим грн и $ картам приложу. Поверьте что и €- карта тоже без движений несколько месяцев.

https://ibb.co/8KKhF0P

Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти

Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією.

Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔

А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так)

Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?

Скоріше за все у вас на рахунку були власні кошти на момент проведення покупки, якщо бажаєте можемо все перевірити, прилечу до вас в особисті)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Снова спрошу через форум поддержку Сенса:

Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?



Скрины операций по моим грн и $ картам приложу. Поверьте что и €- карта тоже без движений несколько месяцев.

https://ibb.co/8KKhF0P

Додано: П'ят 19 січ, 2024 23:24 sens написав: Якщо коротко,то робить висновки. Вбачаєте порушення прав і хочете отримати справедливе рішення,а також вимагати за страждання моральну компенсацію - можете подати цивільний позов і намагатися доказати свою позицію в суді.

Для експериментів і пілотних проектів з управління людьми (особливо економічних та фінансових) завжди вибирається певна спільність яка найбільш схильна і має необхідний вектор поведінки, таке собі коло "обмежених" людей.

"У вас нічого не буде, але ви будете щасливі. Реєструватися для цього необов'язково."



п.с. Вітаю. Бережіть себе. Живіть там, де вам дiйсно комфортно. Для експериментів і пілотних проектів з управління людьми (особливо економічних та фінансових) завжди вибирається певна спільність яка найбільш схильна і має необхідний вектор поведінки, таке собі коло "обмежених" людей."У вас нічого не буде, але ви будете щасливі. Реєструватися для цього необов'язково."п.с. Вітаю. Бережіть себе. Живіть там, де вам дiйсно комфортно. копейка

Повідомлень: 700 З нами з: 31.07.19 Подякував: 426 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 20 січ, 2024 12:25 sens написав: serg1974 написав: Sense Bank написав: serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути



з одного боку, такі речі важко доводити, якщо подавати позов.



з іншого боку, якби банк був комерційний, то він був би зацікавлений виявити такі зловживання. бо такі штуки, як фінмон, які мають величезні повноваження, повинні мати механізми контролю від зловживань конкретними людьми. описаний випадок як там highly likely - яскравий випадок такого зловживання. ви на мене скаргу, так зараз мій приятель з фінмону вас покошмарить. сьогодні приятель покошмарить, завтра на щось закриє очі - воно так й відбувається. але банк державний, тобто нічийний - тому маємо що маємо.



з третього боку - я інколи читаю тут погрози - ось подам скаргу в НБУ, але через випадки, коли форумчанин сам тупанув - це те ж ненормально, хоча буває всюди. та й скарга, мені видали, що обіцяли, а комусь видали сині - теж таке собі (хоча враховуючі наші реалії - так, начальник відділення highly likely співпрацює з гуртовими обмінками).



якщо банк має надто прискіпливого клієнта - чому б й не викинути його на мороз? може банк просто припинити обслуговування когось чи мають бути підстави?



й форумчани, не забувайте, - коли звертаєтесь з якимось проханнями тут - ви деанонімізуєте себе з одного боку, такі речі важко доводити, якщо подавати позов.з іншого боку, якби банк був комерційний, то він був би зацікавлений виявити такі зловживання. бо такі штуки, як фінмон, які мають величезні повноваження, повинні мати механізми контролю від зловживань конкретними людьми. описаний випадок як там highly likely - яскравий випадок такого зловживання. ви на мене скаргу, так зараз мій приятель з фінмону вас покошмарить. сьогодні приятель покошмарить, завтра на щось закриє очі - воно так й відбувається. але банк державний, тобто нічийний - тому маємо що маємо.з третього боку - я інколи читаю тут погрози - ось подам скаргу в НБУ, але через випадки, коли форумчанин сам тупанув - це те ж ненормально, хоча буває всюди. та й скарга, мені видали, що обіцяли, а комусь видали сині - теж таке собі (хоча враховуючі наші реалії - так, начальник відділення highly likely співпрацює з гуртовими обмінками).якщо банк має надто прискіпливого клієнта - чому б й не викинути його на мороз? може банк просто припинити обслуговування когось чи мають бути підстави?й форумчани, не забувайте, - коли звертаєтесь з якимось проханнями тут - ви деанонімізуєте себе Shaman

