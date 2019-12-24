serg1974 написав:Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости. Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.
Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.
Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Снова спрошу через форум поддержку Сенса: Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?
rollo написав:Дякую! Але... Зробив покупку в Метро на 980 грн. а горіхів немає, хоч вибрана категорія продукти Хотів оформити розстрочку безкоштовну на 3 місяця, але пропонують від 6 місяців з комісією. Як далі жити?
Акційну розстрочку на 3 місяці ви можете оформити на покупку від 1000грн, тому на цю покупкку вона і не доступна😔 А з приводу кешиків, біжу до вас в особисті, щоб перевірити більш детально, що пішло не так) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Щось дивно. У мене є транзакція на 5100, а дає оформити 3х місячну розстрочку по ній на 2821.78. Чому так? Застосовується якійсь відсоток?
Скоріше за все у вас на рахунку були власні кошти на момент проведення покупки, якщо бажаєте можемо все перевірити, прилечу до вас в особисті) Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Снова спрошу через форум поддержку Сенса: Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?
Якщо коротко,то робить висновки. Вбачаєте порушення прав і хочете отримати справедливе рішення,а також вимагати за страждання моральну компенсацію - можете подати цивільний позов і намагатися доказати свою позицію в суді.
serg1974 написав:Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости. Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.
Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.
Я и супруга предоставили банку для копирования запрошенные документы, заверили Копия верна своими подписями на каждой странице в эту среду, в своём отделении.
А сегодня, в Пятницу лишь под конец рабочего дня банк «молча» разблокировал все наши карточные счета.
Для експериментів і пілотних проектів з управління людьми (особливо економічних та фінансових) завжди вибирається певна спільність яка найбільш схильна і має необхідний вектор поведінки, таке собі коло "обмежених" людей. "У вас нічого не буде, але ви будете щасливі. Реєструватися для цього необов'язково."
п.с. Вітаю. Бережіть себе. Живіть там, де вам дiйсно комфортно.
Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Снова спрошу через форум поддержку Сенса: Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?
Якщо коротко,то робить висновки. Вбачаєте порушення прав і хочете отримати справедливе рішення,а також вимагати за страждання моральну компенсацію - можете подати цивільний позов і намагатися доказати свою позицію в суді.
з одного боку, такі речі важко доводити, якщо подавати позов.
з іншого боку, якби банк був комерційний, то він був би зацікавлений виявити такі зловживання. бо такі штуки, як фінмон, які мають величезні повноваження, повинні мати механізми контролю від зловживань конкретними людьми. описаний випадок як там highly likely - яскравий випадок такого зловживання. ви на мене скаргу, так зараз мій приятель з фінмону вас покошмарить. сьогодні приятель покошмарить, завтра на щось закриє очі - воно так й відбувається. але банк державний, тобто нічийний - тому маємо що маємо.
з третього боку - я інколи читаю тут погрози - ось подам скаргу в НБУ, але через випадки, коли форумчанин сам тупанув - це те ж ненормально, хоча буває всюди. та й скарга, мені видали, що обіцяли, а комусь видали сині - теж таке собі (хоча враховуючі наші реалії - так, начальник відділення highly likely співпрацює з гуртовими обмінками).
якщо банк має надто прискіпливого клієнта - чому б й не викинути його на мороз? може банк просто припинити обслуговування когось чи мають бути підстави?
й форумчани, не забувайте, - коли звертаєтесь з якимось проханнями тут - ви деанонімізуєте себе
Будь-який банк сильніше за абсолютну більшість його клієнтів. А з урахуванням змін в законодавстві за останнє десятиріччя, його можливості майже зовсім не обмежені. Тому єдиний правильний механізм взаємодії з банками -- чітко знати межу, яку у відносинах з даним банком в даній конкретній ситуації перетинати не слід. Так екологічніше і результативніше. Форуми, в т.ч. цей, дуже допомагають у цьому питанні.