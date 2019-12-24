Додано: Суб 20 січ, 2024 12:25

sens написав: serg1974 написав: Sense Bank написав: serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути



*Андрій Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути*Андрій

Снова спрошу через форум поддержку Сенса:

Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?



Скрины операций по моим грн и $ картам приложу. Поверьте что и €- карта тоже без движений несколько месяцев.

https://ibb.co/8KKhF0P

https://ibb.co/MkgzKTn Снова спрошу через форум поддержку Сенса:Вы не хотите пояснить, почему банк заблокировал сразу меня и жену, не проводивших как минимум пару недель никаких операций по внесению наличных, например, но ровно после жалобы на действия сотрудников отделения ?Скрины операций по моим грн и $ картам приложу. Поверьте что и €- карта тоже без движений несколько месяцев.

Якщо коротко,то робить висновки. Вбачаєте порушення прав і хочете отримати справедливе рішення,а також вимагати за страждання моральну компенсацію - можете подати цивільний позов і намагатися доказати свою позицію в суді. Якщо коротко,то робить висновки. Вбачаєте порушення прав і хочете отримати справедливе рішення,а також вимагати за страждання моральну компенсацію - можете подати цивільний позов і намагатися доказати свою позицію в суді.

з одного боку, такі речі важко доводити, якщо подавати позов.з іншого боку, якби банк був комерційний, то він був би зацікавлений виявити такі зловживання. бо такі штуки, як фінмон, які мають величезні повноваження, повинні мати механізми контролю від зловживань конкретними людьми. описаний випадок як там highly likely - яскравий випадок такого зловживання. ви на мене скаргу, так зараз мій приятель з фінмону вас покошмарить. сьогодні приятель покошмарить, завтра на щось закриє очі - воно так й відбувається. але банк державний, тобто нічийний - тому маємо що маємо.з третього боку - я інколи читаю тут погрози - ось подам скаргу в НБУ, але через випадки, коли форумчанин сам тупанув - це те ж ненормально, хоча буває всюди. та й скарга, мені видали, що обіцяли, а комусь видали сині - теж таке собі (хоча враховуючі наші реалії - так, начальник відділення highly likely співпрацює з гуртовими обмінками).якщо банк має надто прискіпливого клієнта - чому б й не викинути його на мороз? може банк просто припинити обслуговування когось чи мають бути підстави?й форумчани, не забувайте, - коли звертаєтесь з якимось проханнями тут - ви деанонімізуєте себе