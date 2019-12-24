С некоторых пор у Алки кроме тарифов карты есть так называемый тариф самой услуги.WallNutPen написав:То есть согласно приведенных тарифов при наличии на карте Выгода только своих (в лимите Сенс привычно отказывает) по идее переводы по Украине с сенс суперапп что на карты (р2р), что счета (СЭП) в других украинских банках д.б. бесплатны.
Пытаюсь сделать р2р в 1 грн. - рисует комис 5,01 грн. - кто-то может подсказать почему так и на основе какого пункта тарифов?
Он ниде не отображается, думаю, шо и лорды про него не знают. Я -- знаю
Это очередной виток маразма смузистофф