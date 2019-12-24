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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 січ, 2024 14:35
WallNutPen написав:
То есть согласно приведенных тарифов при наличии на карте Выгода только своих (в лимите Сенс привычно отказывает) по идее переводы по Украине с сенс суперапп что на карты (р2р), что счета (СЭП) в других украинских банках д.б. бесплатны.
Пытаюсь сделать р2р в 1 грн. - рисует комис 5,01 грн. - кто-то может подсказать почему так и на основе какого пункта тарифов?
С некоторых пор у Алки кроме тарифов карты есть так называемый тариф самой услуги
.
Он ниде не отображается, думаю, шо и лорды про него не знают. Я -- знаю
Это очередной виток маразма смузистофф
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Amethyst
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:42
Amethyst написав:
С некоторых пор у Алки кроме тарифов карты есть так называемый тариф самой услуги.
Тогда конкретный вопрос - фее-лордам - оно действительно так как написал Аметист? Как это натягивается на тарифы карты? Как о таком узнавать до начала совершения операции? Имеется в виду о существовании каких-то специфических тарифов еще и услуги которая может применяться не смотря (или даже вопреки) тарифам карты...
И да - еще остается открытм вопрос как будет сенсбанком тарифицирован Манисенд (р2р) в котором донором будет карта Выгода и который будет инициированный сторонним р2р сервисом?
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WallNutPen
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:50
Amethyst Ви маєте на увазі комісію сервісу 1%+5 грн ?
*Андрій
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:52
WallNutPen написав:
как будет сенсбанком тарифицирован Манисенд (р2р) в котором донором будет карта Выгода и который будет инициированный сторонним р2р сервисом?
Будет бесплатно
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:52
WallNutPen За тарифом Вигоди комісії немає, але є комісія сервісу, про яку я трішки вище написав. Дізнатись про комісію можна одразу при переказі, адже вона має відображатись після того, як буде введено суму переказу.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 09:01
Якщо РД припадає на вихідний, в який бік тоді вона переноситься? Якщо на робочий день перед вихідними, то чи можна тоді на цих самих вихідних користуватися РЕДом, щоб не попасти на РКО, чи краще вже з понеділка?
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Amid
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:32
Amid, до введення СЕП-4.0 переносилася на останній робочий день, який настає перед фактичною датою РД. Зараз такого немає, тобто РД буде у вихідні й святкові дні.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 14:58
Sense Bank,
Если оплатить покупку в Фокстроте картой онлайн (не на кассе в магазине), будет начисляться кешбек за оплату в маркетплейсе ?
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vladimir07
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Додано: Пон 22 січ, 2024 15:06
vladimir07 написав:Если оплатить покупку в Фокстроте картой онлайн (не на кассе в магазине), будет начисляться кешбек за оплату в маркетплейсе ?
У мене онлайн і на касі завжди "техніка".
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Додано: Пон 22 січ, 2024 15:14
vladimir07 написав:Sense Bank,
Если оплатить покупку в Фокстроте картой онлайн
(не на кассе в магазине), будет начисляться кешбек за оплату в маркетплейсе ?
Все залежить від того під яким МСС зареєстрований Фокстрот. Якщо він зареєстрований під МСС 5262, 5300, 5964, 5310, 5311, 5331, 5399, 5999, то в такому випадку ви отримаєте бонуси)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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