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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 14:35

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:То есть согласно приведенных тарифов при наличии на карте Выгода только своих (в лимите Сенс привычно отказывает) по идее переводы по Украине с сенс суперапп что на карты (р2р), что счета (СЭП) в других украинских банках д.б. бесплатны.
Пытаюсь сделать р2р в 1 грн. - рисует комис 5,01 грн. - кто-то может подсказать почему так и на основе какого пункта тарифов?
С некоторых пор у Алки кроме тарифов карты есть так называемый тариф самой услуги.
Он ниде не отображается, думаю, шо и лорды про него не знают. Я -- знаю :mrgreen:
Это очередной виток маразма смузистофф :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:42

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:С некоторых пор у Алки кроме тарифов карты есть так называемый тариф самой услуги.

Тогда конкретный вопрос - фее-лордам - оно действительно так как написал Аметист? Как это натягивается на тарифы карты? Как о таком узнавать до начала совершения операции? Имеется в виду о существовании каких-то специфических тарифов еще и услуги которая может применяться не смотря (или даже вопреки) тарифам карты...
И да - еще остается открытм вопрос как будет сенсбанком тарифицирован Манисенд (р2р) в котором донором будет карта Выгода и который будет инициированный сторонним р2р сервисом?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:50

Amethyst Ви маєте на увазі комісію сервісу 1%+5 грн ?

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:52

  WallNutPen написав:как будет сенсбанком тарифицирован Манисенд (р2р) в котором донором будет карта Выгода и который будет инициированный сторонним р2р сервисом?

Будет бесплатно
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2024 15:52

WallNutPen За тарифом Вигоди комісії немає, але є комісія сервісу, про яку я трішки вище написав. Дізнатись про комісію можна одразу при переказі, адже вона має відображатись після того, як буде введено суму переказу.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 09:01

Розрахункова дата

Якщо РД припадає на вихідний, в який бік тоді вона переноситься? Якщо на робочий день перед вихідними, то чи можна тоді на цих самих вихідних користуватися РЕДом, щоб не попасти на РКО, чи краще вже з понеділка?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:32

Re: Sense Bank

Amid, до введення СЕП-4.0 переносилася на останній робочий день, який настає перед фактичною датою РД. Зараз такого немає, тобто РД буде у вихідні й святкові дні.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 14:58

Sense Bank,
Если оплатить покупку в Фокстроте картой онлайн (не на кассе в магазине), будет начисляться кешбек за оплату в маркетплейсе ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:06

Re: Sense Bank

vladimir07 написав:Если оплатить покупку в Фокстроте картой онлайн (не на кассе в магазине), будет начисляться кешбек за оплату в маркетплейсе ?

У мене онлайн і на касі завжди "техніка".
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:14

  vladimir07 написав:Sense Bank,
Если оплатить покупку в Фокстроте картой онлайн (не на кассе в магазине), будет начисляться кешбек за оплату в маркетплейсе ?

Все залежить від того під яким МСС зареєстрований Фокстрот. Якщо він зареєстрований під МСС 5262, 5300, 5964, 5310, 5311, 5331, 5399, 5999, то в такому випадку ви отримаєте бонуси)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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