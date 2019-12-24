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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2024 15:16
Amid написав:
Якщо РД припадає на вихідний, в який бік тоді вона переноситься? Якщо на робочий день перед вихідними, то чи можна тоді на цих самих вихідних користуватися РЕДом, щоб не попасти на РКО, чи краще вже з понеділка?
Розрахункова дата по КК прив'язана до операційного дня у банку, який тепер проходить і на вихідних.
Тож списання по КК більше не переноситься на попередній робочий день, а проходять у суботу або неділю.
Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних.
Покупки проходять за рахунком протягом 2-3х календарних днів, а не робочих
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Додано: Пон 22 січ, 2024 15:36
Sense Bank написав:
Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних
Таки прошу уточнити регламент зняття готівки з картки!
За моїми спостереженнями такі зняття в АТМ проводяться за рахунком НА НАСТУПНИЙ день,
р2р операції з КК теж проводяться на наступний день.
От р2р-операції с дебеток проводяться поточним опердн!
ПС. А щоо, дійно хтось таке робить з КК, та з коміс 4%? Хоча може хтось таки юзає Ред-Готівка )
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:40
Amethyst написав: Sense Bank написав:
Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних
Таки прошу уточнити регламент зняття готівки з картки!
За моїми спостереженнями такі зняття в АТМ проводяться за рахунком НА НАСТУПНИЙ день,
р2р операції з КК теж проводяться на наступний день.
От р2р-операції с дебеток проводяться поточним опердн!
ПС. А щоо, дійно хтось таке робить з КК, та з коміс 4%? Хоча може хтось таки юзає Ред-Готівка )
На собі перевірили, при знятті з Хамелеон, по рахунку сума проходить день в день)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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