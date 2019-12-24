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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:16

  Amid написав:Якщо РД припадає на вихідний, в який бік тоді вона переноситься? Якщо на робочий день перед вихідними, то чи можна тоді на цих самих вихідних користуватися РЕДом, щоб не попасти на РКО, чи краще вже з понеділка?

Розрахункова дата по КК прив'язана до операційного дня у банку, який тепер проходить і на вихідних.
Тож списання по КК більше не переноситься на попередній робочий день, а проходять у суботу або неділю.
Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних.
Покупки проходять за рахунком протягом 2-3х календарних днів, а не робочих
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12322
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:36

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних

Таки прошу уточнити регламент зняття готівки з картки!
За моїми спостереженнями такі зняття в АТМ проводяться за рахунком НА НАСТУПНИЙ день,
р2р операції з КК теж проводяться на наступний день.
От р2р-операції с дебеток проводяться поточним опердн!

ПС. А щоо, дійно хтось таке робить з КК, та з коміс 4%? Хоча може хтось таки юзає Ред-Готівка )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4963
З нами з: 05.05.21
Подякував: 378 раз.
Подякували: 924 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:40

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних

Таки прошу уточнити регламент зняття готівки з картки!
За моїми спостереженнями такі зняття в АТМ проводяться за рахунком НА НАСТУПНИЙ день,
р2р операції з КК теж проводяться на наступний день.
От р2р-операції с дебеток проводяться поточним опердн!

ПС. А щоо, дійно хтось таке робить з КК, та з коміс 4%? Хоча може хтось таки юзає Ред-Готівка )

На собі перевірили, при знятті з Хамелеон, по рахунку сума проходить день в день)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12322
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1103110411051106
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