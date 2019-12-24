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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1103110411051106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 15:36

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних

Таки прошу уточнити регламент зняття готівки з картки!
За моїми спостереженнями такі зняття в АТМ проводяться за рахунком НА НАСТУПНИЙ день,
р2р операції з КК теж проводяться на наступний день.
От р2р-операції с дебеток проводяться поточним опердн!

ПС. А щоо, дійно хтось таке робить з КК, та з коміс 4%? Хоча може хтось таки юзає Ред-Готівка )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 17:40

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Зняття готівки, Р2Р-перкази — також проходять по виписці щоденно в тому числі і на вихідних

Таки прошу уточнити регламент зняття готівки з картки!
За моїми спостереженнями такі зняття в АТМ проводяться за рахунком НА НАСТУПНИЙ день,
р2р операції з КК теж проводяться на наступний день.
От р2р-операції с дебеток проводяться поточним опердн!

ПС. А щоо, дійно хтось таке робить з КК, та з коміс 4%? Хоча може хтось таки юзає Ред-Готівка )

На собі перевірили, при знятті з Хамелеон, по рахунку сума проходить день в день)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 04:34

Sense Bank Шановні феї та лорди, нагадайте, в якому пункті ДКБО прописана ця процедура.
Нагадуємо, що згідно Договору комплексного банківського обслуговування / Договору банківського рахунку (далі - Договір), Вам необхідно звірити залишки коштів на поточному/них та депозитному/них рахунку/ах станом на 01 січня 2024 року.

Залишки коштів є підтвердженими, якщо підтвердження про них Банк не отримав до 31.01.2024 року.

Відповідно до умов Договору, Клієнт зобов'язаний:

«Формувати виписки в електронній формі або отримувати на паперовому носії, звіряти залишки станом на 01 січня кожного поточного року. Надавати до Банку підтвердження залишків коштів на Поточному рахунку станом на 01 січня кожного поточного року. При ненаданні до Банку підтвердження до 31 січня кожного поточного року залишок коштів вважається підтвердженим Клієнтом.»
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:32

Kalgan Згідно п. 64 Постанови НБУ №75 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час зідйснення операційної діяльності в банках України", а також Публічної пропозиції АТ "СЕНС БАНК" на укладання ДКБО (п. 4.2.8).


*Андрій
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:42

Re: Sense Bank

У вас в застосунку, неможливо подивитися тарифи рахунку.
Пише - Помилка. Знов шось смузісти накрутили. Виправляйте.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:46

Фантом А що за картка у вас ?

*Андрій
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 15:55

  Sense Bank написав:Фантом А що за картка у вас ?

*Андрій

Мені цікавий тариф по Вайту. Але в застосунку не показує тарифи жодної карти.
Ні Ред, ні Редкеш, ні Хамєлєон. Ні в мене ні в дружини.
Перевірте в соєму застосунку, самі впенитесь.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:08

  Фантом написав:
  Sense Bank написав:Фантом А що за картка у вас ?

*Андрій

Мені цікавий тариф по Вайту. Але в застосунку не показує тарифи жодної карти.
Ні Ред, ні Редкеш, ні Хамєлєон. Ні в мене ні в дружини.
Перевірте в соєму застосунку, самі впенитесь.

Підкажіть чи оновлені у вас та вашої дружини застосунки? Я тільки що в себе перевірила, у мене відкриваються тарифи і по Хамелеон і по Блек🤔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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