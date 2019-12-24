|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:14
sens написав:
https://finance.ua/cards/prostir-15286-sense-bank-p в тарифах 300 грн на рік , на залишок 6,5% , кешбек ...
це ж допка до White. Умови мають бути однакові.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24
Прилетіла повідомити, що застосунок вже працює)
Тому можете користуватись🤗
Сподіваємось більше без ламання)
Ще раз перепрошуємо за незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12327
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 1284 раз.
-
- Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1214
|245297
|
|
|12
|8055
|
Сер 25 жов, 2023 09:57
sens
|