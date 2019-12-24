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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1104110511061107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:14

  sens написав:https://finance.ua/cards/prostir-15286-sense-bank-p в тарифах 300 грн на рік , на залишок 6,5% , кешбек ...

це ж допка до White. Умови мають бути однакові.
Kalgan
 
Повідомлень: 1110
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24

Прилетіла повідомити, що застосунок вже працює)
Тому можете користуватись🤗
Сподіваємось більше без ламання)
Ще раз перепрошуємо за незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12327
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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  #<1 ... 1104110511061107
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sens

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