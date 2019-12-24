це ж допка до White. Умови мають бути однакові.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:14
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24
Прилетіла повідомити, що застосунок вже працює)
Тому можете користуватись🤗
Сподіваємось більше без ламання)
Ще раз перепрошуємо за незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 23 січ, 2024 21:53
Так дійсно, з 25/01 будуть нові відсоткові ставки по депозиту "Прибутковий"🥲
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 24 січ, 2024 10:30
Все було добре, до цього моменту🥲
Зараз є проблема при розрахунку карткою, ми вже уточнюємо в чому проблема та терміни вирішення(
Як тільки все буде добре відпишу вас🙃
Чомусь всі проблемки виникають коли я працюю)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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