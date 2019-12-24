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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1104110511061107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:14

  sens написав:https://finance.ua/cards/prostir-15286-sense-bank-p в тарифах 300 грн на рік , на залишок 6,5% , кешбек ...

це ж допка до White. Умови мають бути однакові.
Kalgan
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24

Прилетіла повідомити, що застосунок вже працює)
Тому можете користуватись🤗
Сподіваємось більше без ламання)
Ще раз перепрошуємо за незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:37

з 25.01.2024 зменшуються % за депо у гривні :(
Kalgan
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 21:53

  Kalgan написав:з 25.01.2024 зменшуються % за депо у гривні :(

Так дійсно, з 25/01 будуть нові відсоткові ставки по депозиту "Прибутковий"🥲
https://sensebank.ua/news/zmini-za-depozitami-u-grivni
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 10:30

Все було добре, до цього моменту🥲
Зараз є проблема при розрахунку карткою, ми вже уточнюємо в чому проблема та терміни вирішення(
Як тільки все буде добре відпишу вас🙃
Чомусь всі проблемки виникають коли я працюю)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:10

Ще одна новина, щоб ви були проінформовані😊
Visa проводить технічні роботи — операції за картками можуть бути недоступні
Період робіт — 24 січня з 11:45 до 13:00.
Ліпше утриматися від транзакцій в цей час.
Втім якщо все ж здійсните покупку чи переказ, гроші можуть взагалі не списатися або потрапити "у холд" — тоді вони повернуться на наступний день.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:40

Sense Bank Есть информация когда заработает? Уже давно не 13.00 но в метро оплата не прошла в 15:35, и в 10 утра в магазине тоже не проходили деньги.
mailsashachudo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 07.07.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 15:54

Re: Sense Bank

  mailsashachudo написав:Sense Bank Есть информация когда заработает? Уже давно не 13.00 но в метро оплата не прошла в 15:35, и в 10 утра в магазине тоже не проходили деньги.

На жаль, термінів поки що вирішення немає :(
Тобто, у когось може пройти оплата, а у когось ні.
Тому поки що раджу утримуватися від оплат карткою на МПС Visa.
Як тільки буде точна інформація, що все вирішено, я відразу ж вам напишу!

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 16:21

  Sense Bank написав:Ще одна новина, щоб ви були проінформовані😊
Visa проводить технічні роботи — операції за картками можуть бути недоступні
Період робіт — 24 січня з 11:45 до 13:00.
Ліпше утриматися від транзакцій в цей час.
Втім якщо все ж здійсните покупку чи переказ, гроші можуть взагалі не списатися або потрапити "у холд" — тоді вони повернуться на наступний день.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

upd: все добре, роботи закінчені, все має працювати добре! Вибачте, будь ласка, за незручності 💙

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12332
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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  #<1 ... 1104110511061107
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