це ж допка до White. Умови мають бути однакові.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:14
Додано: Вів 23 січ, 2024 18:24
Прилетіла повідомити, що застосунок вже працює)
Тому можете користуватись🤗
Сподіваємось більше без ламання)
Ще раз перепрошуємо за незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Вів 23 січ, 2024 21:53
Так дійсно, з 25/01 будуть нові відсоткові ставки по депозиту "Прибутковий"🥲
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 24 січ, 2024 10:30
Все було добре, до цього моменту🥲
Зараз є проблема при розрахунку карткою, ми вже уточнюємо в чому проблема та терміни вирішення(
Як тільки все буде добре відпишу вас🙃
Чомусь всі проблемки виникають коли я працюю)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 24 січ, 2024 12:10
Ще одна новина, щоб ви були проінформовані😊
Visa проводить технічні роботи — операції за картками можуть бути недоступні
Період робіт — 24 січня з 11:45 до 13:00.
Ліпше утриматися від транзакцій в цей час.
Втім якщо все ж здійсните покупку чи переказ, гроші можуть взагалі не списатися або потрапити "у холд" — тоді вони повернуться на наступний день.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:40
Sense Bank Есть информация когда заработает? Уже давно не 13.00 но в метро оплата не прошла в 15:35, и в 10 утра в магазине тоже не проходили деньги.
Додано: Сер 24 січ, 2024 15:54
Re: Sense Bank
На жаль, термінів поки що вирішення немає
Тобто, у когось може пройти оплата, а у когось ні.
Тому поки що раджу утримуватися від оплат карткою на МПС Visa.
Як тільки буде точна інформація, що все вирішено, я відразу ж вам напишу!
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Сер 24 січ, 2024 16:21
upd: все добре, роботи закінчені, все має працювати добре! Вибачте, будь ласка, за незручності 💙
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Сер 24 січ, 2024 17:31
Ув. Sense Bank
Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал.
Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там.
Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря
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