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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2024 17:38
maniachello написав:
Ув. Sense Bank
Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал.
Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там.
Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, ви змінювали тему, шпалери (на ваші, власні) на робочому столі?
Бо про подібне оновлення/побажання не чув, навіть додатково сходив уточнити.
Можливо проблема індивідуальна, тому якщо змін у вас не було теми та шпалер, поспішатиму у пп.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 18:04
maniachello написав:
Ув. Sense Bank
Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал.
Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там.
Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря
Издеваетесь?
сколько можно еще и дизайнерских покращень? - у них и так ничего стабильно не работает
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:16
Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?
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mogicanin1986
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:21
mogicanin1986 написав:
Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?
Зуб даю, можна так стягнути.
Ліміти дивиться у себе в Сенсі, по картці в міс. В принципі, до 100К/міс
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Amethyst
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:23
Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?
Зуб даю, можна так стягнути.
Ліміти дивиться у себе в Сенсі, по картці в міс. В принципі, до 100К/міс
Дякую. Але сподіваюсь отримати офіційну відповідь представника Сенсбанку.
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mogicanin1986
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:43
mogicanin1986 написав: Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?
Зуб даю, можна так стягнути.
Ліміти дивиться у себе в Сенсі, по картці в міс. В принципі, до 100К/міс
Дякую. Але сподіваюсь отримати офіційну відповідь представника Сенсбанку.
тягнути наче можна, але раніше любили блочити картки (фродмон) за таке. Як зараз не знаю. Форумчани навіть якісь заяви на відмову від нього писали
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Kalgan
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:47
Amethyst
mogicanin1986 написав:Дякую. Але сподіваюсь отримати офіційну відповідь представника Сенсбанку.
надав вірну відповідь. Вам цього недостатньо?
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:51
тягнути наче можна, але раніше любили блочити картки (фродмон) за таке. Як зараз не знаю. Форумчани навіть якісь заяви на відмову від нього писали
[/quote]
Хто саме блокував картки, банк з карти якого стягували чи той в додатку якого стягували?
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mogicanin1986
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Додано: Сер 24 січ, 2024 19:55
mogicanin1986 написав:
Хто саме блокував картки, банк з карти якого стягували чи той в додатку якого стягували?
Сенс звісно (якщо з пакеток тягнути). Потім розблок через підтримку. Далі має попустити, або дійсно багато хто ту заяву писав, щоб не чіпали на кожен чих. Як зараз не знаю. Я користуюсь СЕП.
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Додано: Сер 24 січ, 2024 20:01
Kalgan написав: mogicanin1986 написав:
Хто саме блокував картки, банк з карти якого стягували чи той в додатку якого стягували?
Сенс звісно (якщо з пакеток тягнути). Потім розблок через підтримку. Далі має попустити, або дійсно багато хто ту заяву писав, щоб не чіпали на кожен чих. Як зараз не знаю. Я користуюсь СЕП.
Яка причина таких блокувань? Я майже ніколи не стягую, тільки штовхаю. Звичайно Сеп нормально, але чекати більше треба, особливо на вихідних, а з карти на карту сей момент)
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mogicanin1986
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