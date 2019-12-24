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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1106110711081109

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Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:10

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Яка причина таких блокувань? Я майже ніколи не стягую, тільки штовхаю. Звичайно Сеп нормально, але чекати більше треба, особливо на вихідних, а з карти на карту сей момент)

наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція.
Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:26

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?

Вітаю! Дійсно, є така можливість, робити перекази "тягнучи" з іншого застосунка.
В межах карткового ліміту такі перекази можливі: "Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?" https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
Комісії за такий переказ не буде.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 20:28

  Kalgan написав:
  mogicanin1986 написав:Яка причина таких блокувань? Я майже ніколи не стягую, тільки штовхаю. Звичайно Сеп нормально, але чекати більше треба, особливо на вихідних, а з карти на карту сей момент)

наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція.
Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно :D[/quote
За хамон знаю, але сума без коміса маленька)
Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?

той пункт був ще на старих пакетах, і комсу за стягнення з картки не брали. То вже хай лорди та феї нагадають, де тариф на стягнення, і до яких операцій відноситься п 5.5 :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:19

  Kalgan написав:
  mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?

той пункт був ще на старих пакетах, і комсу за стягнення з картки не брали. То вже хай лорди та феї нагадають, де тариф на стягнення, і до яких операцій відноситься п 5.5 :?:

Цілком згоден, пакет Вайт ви кажете старий але в додатку іншого нового тарифу немає, взагалі тарифи Сенса не дуже зрозумілі, як на мене, в порівнянні з тарифами інших банків. То сподіваюсь підтримка нам все розповість)
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 21:23

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Цілком згоден, пакет Вайт ви кажете старий але в додатку іншого нового тарифу немає, взагалі тарифи Сенса не дуже зрозумілі, як на мене, в порівнянні з тарифами інших банків. То сподіваюсь підтримка нам все розповість)

я мав на увазі пакет комфорт/ультра. Вайт то новий.
а з приводу п5.5 була така відповідь підтримки https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5067040#p5067040
Тут з трактуванням тарифів іноді тяжко. Тільки підтримка на форумі і витягувала все це :mrgreen:
Kalgan
 
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