наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція.
Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно
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Додано: Сер 24 січ, 2024 20:10
Re: Sense Bank
наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція.
Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:26
Re: Sense Bank
Вітаю! Дійсно, є така можливість, робити перекази "тягнучи" з іншого застосунка.
В межах карткового ліміту такі перекази можливі: "Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?"
Комісії за такий переказ не буде.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Сер 24 січ, 2024 20:28
наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція.
Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно [/quote
За хамон знаю, але сума без коміса маленька)
Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:08
Re: Sense Bank
той пункт був ще на старих пакетах, і комсу за стягнення з картки не брали. То вже хай лорди та феї нагадають, де тариф на стягнення, і до яких операцій відноситься п 5.5
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:19
Цілком згоден, пакет Вайт ви кажете старий але в додатку іншого нового тарифу немає, взагалі тарифи Сенса не дуже зрозумілі, як на мене, в порівнянні з тарифами інших банків. То сподіваюсь підтримка нам все розповість)
Додано: Сер 24 січ, 2024 21:23
Re: Sense Bank
я мав на увазі пакет комфорт/ультра. Вайт то новий.
а з приводу п5.5 була така відповідь підтримки https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5067040#p5067040
Тут з трактуванням тарифів іноді тяжко. Тільки підтримка на форумі і витягувала все це
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