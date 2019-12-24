mogicanin1986 написав:Яка причина таких блокувань? Я майже ніколи не стягую, тільки штовхаю. Звичайно Сеп нормально, але чекати більше треба, особливо на вихідних, а з карти на карту сей момент)
наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція. Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно
mogicanin1986 написав:Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?
Вітаю! Дійсно, є така можливість, робити перекази "тягнучи" з іншого застосунка. В межах карткового ліміту такі перекази можливі: "Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp та My Sense Bank?" https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 Комісії за такий переказ не буде.
mogicanin1986 написав:Яка причина таких блокувань? Я майже ніколи не стягую, тільки штовхаю. Звичайно Сеп нормально, але чекати більше треба, особливо на вихідних, а з карти на карту сей момент)
наче офіційна - автоматичне спрацювання фродмону, задля попередження шахрайства. Особливо, якщо для вас це нетипова операція. Зараз СЕП досить швидко ходить, мені норм. А якщо треба штовхнути, то є хамон і моно [/quote За хамон знаю, але сума без коміса маленька) Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
той пункт був ще на старих пакетах, і комсу за стягнення з картки не брали. То вже хай лорди та феї нагадають, де тариф на стягнення, і до яких операцій відноситься п 5.5
mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
той пункт був ще на старих пакетах, і комсу за стягнення з картки не брали. То вже хай лорди та феї нагадають, де тариф на стягнення, і до яких операцій відноситься п 5.5
Цілком згоден, пакет Вайт ви кажете старий але в додатку іншого нового тарифу немає, взагалі тарифи Сенса не дуже зрозумілі, як на мене, в порівнянні з тарифами інших банків. То сподіваюсь підтримка нам все розповість)
mogicanin1986 написав:Цілком згоден, пакет Вайт ви кажете старий але в додатку іншого нового тарифу немає, взагалі тарифи Сенса не дуже зрозумілі, як на мене, в порівнянні з тарифами інших банків. То сподіваюсь підтримка нам все розповість)
mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
Цей пункт стосується безготівкового переказу через менеджер-каса. Ще ж є Тарифи самого ССА та М̶А̶Б̶а̶ МСБа. Тільки схоже, що вони окремо не публікуються, а є в ДКБО (ото стор. 180)
maniachello написав:Ув. Sense Bank Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал. Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там. Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, ви змінювали тему, шпалери (на ваші, власні) на робочому столі? Бо про подібне оновлення/побажання не чув, навіть додатково сходив уточнити. Можливо проблема індивідуальна, тому якщо змін у вас не було теми та шпалер, поспішатиму у пп.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Поддержка в курсе проблемы, но воз и ныне там. Ничего не менял - всё по умолчанию, приложение тоже переустанавливал по совету поддержки. По колесу стучал, пепельницу вытрушивал... что ещё сделать?
mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
той пункт був ще на старих пакетах, і комсу за стягнення з картки не брали. То вже хай лорди та феї нагадають, де тариф на стягнення, і до яких операцій відноситься п 5.5
Фея тут, тому відповідаю на ваші питання🤗 Як нижче писали, вказана комісія в пункті 5.5 це комісія за переказ коштів з карткового рахунку через касу за заявою.
mogicanin1986 написав:Зараз подивився тариф Вайт, пункт 5.5 безготівкове списання з рахунку без використання системи інтернет сервісу Сенс банку вказано 3% минимум 25 грн (1$, 1€) Цей пункт, як я розумію вказує коміс за стягнення? Чи я помиляюсь?
Цей пункт стосується безготівкового переказу через менеджер-каса. Ще ж є Тарифи самого ССА та М̶А̶Б̶а̶ МСБа. Тільки схоже, що вони окремо не публікуються, а є в ДКБО (ото стор. 180)