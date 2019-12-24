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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2024 11:03
maniachello написав: Sense Bank написав: maniachello написав:
Ув. Sense Bank
Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал.
Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там.
Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, ви змінювали тему, шпалери (на ваші, власні) на робочому столі?
Бо про подібне оновлення/побажання не чув, навіть додатково сходив уточнити.
Можливо проблема індивідуальна, тому якщо змін у вас не було теми та шпалер, поспішатиму у пп.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Поддержка в курсе проблемы, но воз и ныне там.
Ничего не менял - всё по умолчанию, приложение тоже переустанавливал по совету поддержки.
По колесу стучал, пепельницу вытрушивал... что ещё сделать?
Тоді біжу до вас в особисті)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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