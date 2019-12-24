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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1107110811091110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 11:03

  maniachello написав:
  Sense Bank написав:
  maniachello написав:Ув. Sense Bank
Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал.
Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там.
Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря

Вітаю! Підкажіть, будь ласка, ви змінювали тему, шпалери (на ваші, власні) на робочому столі?
Бо про подібне оновлення/побажання не чув, навіть додатково сходив уточнити.
Можливо проблема індивідуальна, тому якщо змін у вас не було теми та шпалер, поспішатиму у пп.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Поддержка в курсе проблемы, но воз и ныне там.
Ничего не менял - всё по умолчанию, приложение тоже переустанавливал по совету поддержки.
По колесу стучал, пепельницу вытрушивал... что ещё сделать? :roll:

Тоді біжу до вас в особисті)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12337
З нами з: 18.02.13
Подякував: 161 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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  #<1 ... 1107110811091110
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