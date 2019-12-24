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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2024 11:03
maniachello написав: Sense Bank написав: maniachello написав:
Ув. Sense Bank
Когда выйдет релиз с одноцветным шрифтом на рабочем столе (вкладка Головна) приложения? Чёрно-белый шрифт порядком поддостал.
Уже дважды обновлялось приложение, а воз и ныне там.
Первое обращение в супер-чат по этому поводу было 17 декабря
Вітаю! Підкажіть, будь ласка, ви змінювали тему, шпалери (на ваші, власні) на робочому столі?
Бо про подібне оновлення/побажання не чув, навіть додатково сходив уточнити.
Можливо проблема індивідуальна, тому якщо змін у вас не було теми та шпалер, поспішатиму у пп.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Поддержка в курсе проблемы, но воз и ныне там.
Ничего не менял - всё по умолчанию, приложение тоже переустанавливал по совету поддержки.
По колесу стучал, пепельницу вытрушивал... что ещё сделать?
Тоді біжу до вас в особисті)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Чет 25 січ, 2024 11:54
sens написав:
https://finance.ua/cards/prostir-15286-sense-bank-p в тарифах 300 грн на рік , на залишок 6,5% , кешбек ...
вже трохи відкоригували інформацію, правда розділ з комсою за перекази так і не подолали
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Kalgan
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Додано: Чет 25 січ, 2024 12:53
Здійснив замовлення доставки картки за кордон. Відправлення здійснювалось самою найкращою поштовою службою України, а саме Укрпоштою, що очікувано призвело до того, що картка доставлена не була. Звернення до банку по допомогу ні до чого не призвело, твої проблеми, вирішуй їх сам,ось так банк ставиться до своїх клієнтів.
Для всіх розумних коментаторів поясню, що у разі замовлення мною продуктів у супермаркеті онлайн магазин несе відповідальність до моменту отримання замовлення покупцем, у тому числі і за доставку.
Отже, не раджу замовляти дану послугу у Сенсбанку, втратите і гроші, і час.
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1979mmv1979
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:27
1979mmv1979 написав:
Здійснив замовлення доставки картки за кордон. Відправлення здійснювалось самою найкращою поштовою службою України, а саме Укрпоштою, що очікувано призвело до того, що картка доставлена не була. Звернення до банку по допомогу ні до чого не призвело, твої проблеми, вирішуй їх сам,ось так банк ставиться до своїх клієнтів.
Для всіх розумних коментаторів поясню, що у разі замовлення мною продуктів у супермаркеті онлайн магазин несе відповідальність до моменту отримання замовлення покупцем, у тому числі і за доставку.
Отже, не раджу замовляти дану послугу у Сенсбанку, втратите і гроші, і час.
Ой, дуже неприємна ситуація👀
Щоб розібратись більш детально та вирішити ваше питання, я вже біжу в особисті для уточнення даних.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Чет 25 січ, 2024 13:40
Sense Bank Чомусь форум не дозволяє мені відправляти особисті повідомлення, з якихось міркувань безпеки
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1979mmv1979
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Додано: Чет 25 січ, 2024 14:06
Sense Bank
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1979mmv1979
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:40
1979mmv1979 написав:
Sense Bank Чомусь форум не дозволяє мені відправляти особисті повідомлення, з якихось міркувань безпеки
Вітаю! Знаю, що моя колега Оля сьогодні вам написала, можете перевірити, будь ласка, приватні повідомлення? Чи надходять вам від нас повідомлення? Бо обмежень або помилок жодних не бачу.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Чет 25 січ, 2024 15:52
Sense Bank написав: 1979mmv1979 написав:
Sense Bank Чомусь форум не дозволяє мені відправляти особисті повідомлення, з якихось міркувань безпеки
Вітаю! Знаю, що моя колега Оля сьогодні вам написала, можете перевірити, будь ласка, приватні повідомлення? Чи надходять вам від нас повідомлення? Бо обмежень або помилок жодних не бачу.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Тобто? Є обмеження цього Форуму для новачків
. Поки новачок не зробить 10 повідомлень на форумі, він не зможе відправляти/отримувати особисті повідомлення. При цьому оці 10 перших повідомлень ще і ПРЕмодеруються і т.ч. можуть затримуватися на публікації на 10..15 хв.
Тому рекомендую новачків перенаправити на свій Чат, а Форуму донести Резюме по справі
Наприклад, мона постукатися в Чат Сенса і вказати свій нік 1979mmv1979
і хай вас підхватить самий просвітлений чатланин Сенса
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Amethyst
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