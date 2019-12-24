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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2024 16:45
Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
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mogicanin1986
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Додано: Чет 25 січ, 2024 17:03
mogicanin1986 написав:
Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною Sense Bank
і стосовно цієї теми вірно відповідали форумчани.
Але як на мене, більш прозора і краща можливість це по реквізитам, за власні кошти, будь це Хамелеон чи Вайт, комісії не буде. Навіть у вихідний день робив переказ, не довго очікував
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Додано: Чет 25 січ, 2024 17:10
mogicanin1986 написав:
Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Тобто мого зуба вам мало?
Ну тааак, він вже старий, затертий, побитий карієсом, але жмакає ту Алкіну казуїстику ну любо-дорого подивитися. Потім будете тим недолугим чатланинам свої казки розповідати
Пірнайте, тама все гууд. Мульон разів все перевірено
ПС. Дійсно до війни були трабли з фродом у Алки. Він реально тупий... був. Я відписЯвався від нього заявою у від-ні. Але ось вже всі картки 2 роки як перевипущені і все працює чікі-пукі. Рекомендую новачкам більше 5К за раз і 50К/міс не тягати, хоча я і по 20..25К тягаю іноді зараз між своїми банками. І пам'ятайте
, шо для банка-отримувача це все ж таки неавторизований переказ
, тобто ну як від третьої особи без пачпорту готівка (загальний ліміт 400К/міс під обов'язковий фінмон). В цьому плані СЕП на 2 порядка надійніше!
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:02
Sense Bank написав: mogicanin1986 написав:
Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною Sense Bank
і стосовно цієї теми вірно відповідали форумчани.
Але як на мене, більш прозора і краща можливість це по реквізитам, за власні кошти, будь це Хамелеон чи Вайт, комісії не буде. Навіть у вихідний день робив переказ, не довго очікував
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
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mogicanin1986
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:13
Sense Bank написав: mogicanin1986 написав:
Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн
(
Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною
блин какой-то бред...
в аппке в квитанции по транзакции эта комиссия
не отображается? (тянул так неоднократно - комиссии не заметил
)
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:18
Amethyst написав:
При цьому оці 10 перших повідомлень ще і ПРЕмодеруються і т.ч. можуть затримуватися на публікації на 10..15 хв.
Я бы сказал часов. И хорошо, если не дней, когда у модератора выходной. Потом в теме появляются, когда после них уже несколько страниц написано.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:40
mogicanin1986 написав:
Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів.
Але комісії немає.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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