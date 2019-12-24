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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 16:45

Re: Sense Bank

Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:03

  mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(

Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною Sense Bank і стосовно цієї теми вірно відповідали форумчани.
Але як на мене, більш прозора і краща можливість це по реквізитам, за власні кошти, будь це Хамелеон чи Вайт, комісії не буде. Навіть у вихідний день робив переказ, не довго очікував ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 17:10

  mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(

Тобто мого зуба вам мало? :shock:
Ну тааак, він вже старий, затертий, побитий карієсом, але жмакає ту Алкіну казуїстику ну любо-дорого подивитися. Потім будете тим недолугим чатланинам свої казки розповідати :roll:
Пірнайте, тама все гууд. Мульон разів все перевірено 8) :lol:

ПС. Дійсно до війни були трабли з фродом у Алки. Він реально тупий... був. Я відписЯвався від нього заявою у від-ні. Але ось вже всі картки 2 роки як перевипущені і все працює чікі-пукі. Рекомендую новачкам більше 5К за раз і 50К/міс не тягати, хоча я і по 20..25К тягаю іноді зараз між своїми банками.
І пам'ятайте, шо для банка-отримувача це все ж таки неавторизований переказ, тобто ну як від третьої особи без пачпорту готівка (загальний ліміт 400К/міс під обов'язковий фінмон). В цьому плані СЕП на 2 порядка надійніше!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:02

  Sense Bank написав:
  mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(

Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною Sense Bank і стосовно цієї теми вірно відповідали форумчани.
Але як на мене, більш прозора і краща можливість це по реквізитам, за власні кошти, будь це Хамелеон чи Вайт, комісії не буде. Навіть у вихідний день робив переказ, не довго очікував ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:13

  Sense Bank написав:
  mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн (

Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною
блин какой-то бред...
в аппке в квитанции по транзакции эта комиссия не отображается? (тянул так неоднократно - комиссии не заметил :shock: )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:18

  Amethyst написав:При цьому оці 10 перших повідомлень ще і ПРЕмодеруються і т.ч. можуть затримуватися на публікації на 10..15 хв.

Я бы сказал часов. И хорошо, если не дней, когда у модератора выходной. Потом в теме появляются, когда после них уже несколько страниц написано.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 18:40

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?

Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів.
Але комісії немає.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:43

  Sense Bank написав:
  mogicanin1986 написав:Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?

Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів.
Але комісії немає.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса: https://ibb.co/BLNKDsp https://ibb.co/PGMxMHj
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:47

  mogicanin1986 написав:
  Sense Bank написав:
  mogicanin1986 написав:Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?

Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів.
Але комісії немає.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса: https://ibb.co/BLNKDsp https://ibb.co/PGMxMHj

Дякую, передам колезі інформацію :roll:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12344
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:47

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(

Тобто мого зуба вам мало? :shock:
Ну тааак, він вже старий, затертий, побитий карієсом, але жмакає ту Алкіну казуїстику ну любо-дорого подивитися. Потім будете тим недолугим чатланинам свої казки розповідати :roll:
Пірнайте, тама все гууд. Мульон разів все перевірено 8) :lol:

ПС. Дійсно до війни були трабли з фродом у Алки. Він реально тупий... був. Я відписЯвався від нього заявою у від-ні. Але ось вже всі картки 2 роки як перевипущені і все працює чікі-пукі. Рекомендую новачкам більше 5К за раз і 50К/міс не тягати, хоча я і по 20..25К тягаю іноді зараз між своїми банками.
І пам'ятайте, шо для банка-отримувача це все ж таки неавторизований переказ, тобто ну як від третьої особи без пачпорту готівка (загальний ліміт 400К/міс під обов'язковий фінмон). В цьому плані СЕП на 2 порядка надійніше!

Дуже дякую! Особливо юмор зачетний) Але такий я вже нудний чоловік, звик все виясняти досконально по можливості.
mogicanin1986
 
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