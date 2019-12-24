Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною Sense Bank і стосовно цієї теми вірно відповідали форумчани. Але як на мене, більш прозора і краща можливість це по реквізитам, за власні кошти, будь це Хамелеон чи Вайт, комісії не буде. Навіть у вихідний день робив переказ, не довго очікував
mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Тобто мого зуба вам мало? Ну тааак, він вже старий, затертий, побитий карієсом, але жмакає ту Алкіну казуїстику ну любо-дорого подивитися. Потім будете тим недолугим чатланинам свої казки розповідати Пірнайте, тама все гууд. Мульон разів все перевірено
ПС. Дійсно до війни були трабли з фродом у Алки. Він реально тупий... був. Я відписЯвався від нього заявою у від-ні. Але ось вже всі картки 2 роки як перевипущені і все працює чікі-пукі. Рекомендую новачкам більше 5К за раз і 50К/міс не тягати, хоча я і по 20..25К тягаю іноді зараз між своїми банками. І пам'ятайте, шо для банка-отримувача це все ж таки неавторизований переказ, тобто ну як від третьої особи без пачпорту готівка (загальний ліміт 400К/міс під обов'язковий фінмон). В цьому плані СЕП на 2 порядка надійніше!
mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною Sense Bank і стосовно цієї теми вірно відповідали форумчани. Але як на мене, більш прозора і краща можливість це по реквізитам, за власні кошти, будь це Хамелеон чи Вайт, комісії не буде. Навіть у вихідний день робив переказ, не довго очікував
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн (
Вітаю! Ну чому же вам ніхто не відповів, ось була відповідь надана вчора мною
блин какой-то бред... в аппке в квитанции по транзакции эта комиссия не отображается? (тянул так неоднократно - комиссии не заметил )
mogicanin1986 написав:Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів. Але комісії немає.
mogicanin1986 написав:Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів. Але комісії немає.
mogicanin1986 написав:Не додивився вашу відповідь, але тоді виникає інше питання: чому підтримка в додатку відповіла мені що за зтягнення з карти Вайт в додатку іншого банку є коміссія, а ви кажете нема, то чи є чи нема?
Не можу знати чому так відповів, бо не бачив цього чату. Можливо про таке не знав або невірно зрозумів. Але комісії немає.
mogicanin1986 написав:Так і не дочекався відповіді, на жаль, від підтримки в цій веткє, тому звернувся в чат Сенса в додатку. Відповідь представника: за стягнення з карти Вайт в додатку іншого банку Сенс таки бере коміс 1% +5 грн отакі кепсько справи малята(
Тобто мого зуба вам мало? Ну тааак, він вже старий, затертий, побитий карієсом, але жмакає ту Алкіну казуїстику ну любо-дорого подивитися. Потім будете тим недолугим чатланинам свої казки розповідати Пірнайте, тама все гууд. Мульон разів все перевірено
ПС. Дійсно до війни були трабли з фродом у Алки. Він реально тупий... був. Я відписЯвався від нього заявою у від-ні. Але ось вже всі картки 2 роки як перевипущені і все працює чікі-пукі. Рекомендую новачкам більше 5К за раз і 50К/міс не тягати, хоча я і по 20..25К тягаю іноді зараз між своїми банками. І пам'ятайте, шо для банка-отримувача це все ж таки неавторизований переказ, тобто ну як від третьої особи без пачпорту готівка (загальний ліміт 400К/міс під обов'язковий фінмон). В цьому плані СЕП на 2 порядка надійніше!
Дуже дякую! Особливо юмор зачетний) Але такий я вже нудний чоловік, звик все виясняти досконально по можливості.