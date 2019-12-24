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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:50

Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса: https://ibb.co/BLNKDsp https://ibb.co/PGMxMHj[/quote]
Дякую, передам колезі інформацію :roll:


Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Дякую. Головне щоб була однакова інформація для клієнтів.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 263
З нами з: 06.12.19
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:58

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса

От для досконалості...
рекомендую запитувати у Чаті посилання на Документ і пункт де це все вказано...і потім ще уточнити або заставити (трепетно і ніжно) оператора поставити питання від вашої особи (цьому чьОтко вчать в армії і... АЕС)...тільки так ви зрозумієте, що вас таки правильно зрозуміли і відповідають саме на ВАШЕ питання, а не його інтертрепацію в голові оператора :)

ПС. Тьотя ж відповіла про штовхання р2р-переказу з Сенсу, а не про р2р-тягнучку Моні :)
ППС. До речі, от р2р-перекази регламентуються і в Тарифі картки і в ДКБО (сам р2р-сервіс для ССА і МАБ).
А от Ліміти що на штовхання, шо на тягнучку -- загальні, тобто Банк іх не розділяє, а рахує разом. Ліміт(місячний) відображується в Керуванні карткою... хоча це ліміт картрахунку!
Amethyst
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Повідомлень: 4973
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 1109111011111112
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