Дякую, передам колезі інформацію
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Дякую. Головне щоб була однакова інформація для клієнтів.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 20:50
Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса:
Дякую, передам колезі інформацію
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Дякую. Головне щоб була однакова інформація для клієнтів.
Додано: Чет 25 січ, 2024 21:58
Re: Sense Bank
От для досконалості...
рекомендую запитувати у Чаті посилання на Документ і пункт де це все вказано...і потім ще уточнити або заставити (трепетно і ніжно) оператора поставити питання від вашої особи (цьому чьОтко вчать в армії і... АЕС)...тільки так ви зрозумієте, що вас таки правильно зрозуміли і відповідають саме на ВАШЕ питання, а не його інтертрепацію в голові оператора
ПС. Тьотя ж відповіла про штовхання р2р-переказу з Сенсу, а не про р2р-тягнучку Моні
ППС. До речі, от р2р-перекази регламентуються і в Тарифі картки і в ДКБО (сам р2р-сервіс для ССА і МАБ).
А от Ліміти що на штовхання, шо на тягнучку -- загальні, тобто Банк іх не розділяє, а рахує разом. Ліміт(місячний) відображується в Керуванні карткою... хоча це ліміт картрахунку!
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