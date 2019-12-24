mogicanin1986 написав:Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса
От для досконалості... рекомендую запитувати у Чаті посилання на Документ і пункт де це все вказано...і потім ще уточнити або заставити (трепетно і ніжно) оператора поставити питання від вашої особи (цьому чьОтко вчать в армії і... АЕС)...тільки так ви зрозумієте, що вас таки правильно зрозуміли і відповідають саме на ВАШЕ питання, а не його інтертрепацію в голові оператора
ПС. Тьотя ж відповіла про штовхання р2р-переказу з Сенсу, а не про р2р-тягнучку Моні ППС. До речі, от р2р-перекази регламентуються і в Тарифі картки і в ДКБО (сам р2р-сервіс для ССА і МАБ). А от Ліміти що на штовхання, шо на тягнучку -- загальні, тобто Банк іх не розділяє, а рахує разом. Ліміт(місячний) відображується в Керуванні карткою... хоча це ліміт картрахунку!
mogicanin1986 написав:Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?
Зуб даю, можна так стягнути. Ліміти дивиться у себе в Сенсі, по картці в міс. В принципі, до 100К/міс
Дякую. Але сподіваюсь отримати офіційну відповідь представника Сенсбанку.
Офіційна це з вихідним номером і, бажано КЕПами чи мокрими печатками) Феї та лорди на форумі і в чаті можуть, і, іноді помиляються. А от алкіни старожили вже знають саму алку і всі її механізми проводок поьрахункам, комісій рахунку/сервісу як себе)
mogicanin1986 написав:Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса
От для досконалості... рекомендую запитувати у Чаті посилання на Документ і пункт де це все вказано...і потім ще уточнити або заставити (трепетно і ніжно) оператора поставити питання від вашої особи (цьому чьОтко вчать в армії і... АЕС)...тільки так ви зрозумієте, що вас таки правильно зрозуміли і відповідають саме на ВАШЕ питання, а не його інтертрепацію в голові оператора
ПС. Тьотя ж відповіла про штовхання р2р-переказу з Сенсу, а не про р2р-тягнучку Моні ППС. До речі, от р2р-перекази регламентуються і в Тарифі картки і в ДКБО (сам р2р-сервіс для ССА і МАБ). А от Ліміти що на штовхання, шо на тягнучку -- загальні, тобто Банк іх не розділяє, а рахує разом. Ліміт(місячний) відображується в Керуванні карткою... хоча це ліміт картрахунку!
Цілком корисні поради, але питання було поставлено настільки на мій погляд "чисто і конкретно" що помилиться з відповіддю неможливо, якщо в курсах. Стягнув в Моно зараз з Сенса трошки, коміс не взяло, зарахування в сей момент!
У меня к вам вопрос. Как правильно заплатить налог за другого человека? Раньше в назначении платежа указывался РНКОПП и ПІБ человека за которого платишь этот налог. Уже месяца четыре, в назначении платежа указывается только код налога и его название. В других банках при таких платежах можно поменять РНКОПП и ФИО плательщика. У вас даже не возможно заплатить от хозяина счёта, потому что платежи уходят с котлового счёта, а все данные о плательщике в назначении платежа, причём их тоже поменять нельзя, вы их зашиваете в платёж. Как налоговая поймёт от кого пришли деньги?
Фантом написав:У меня к вам вопрос. Как правильно заплатить налог за другого человека? Раньше в назначении платежа указывался РНКОПП и ПІБ человека за которого платишь этот налог. Уже месяца четыре, в назначении платежа указывается только код налога и его название. В других банках при таких платежах можно поменять РНКОПП и ФИО плательщика. У вас даже не возможно заплатить от хозяина счёта, потому что платежи уходят с котлового счёта, а все данные о плательщике в назначении платежа, причём их тоже поменять нельзя, вы их зашиваете в платёж. Как налоговая поймёт от кого пришли деньги?
Ранок добрий! По інструкції сплати для податків і в призначенні буде "В бюджет", а всю необхідну інформацію, в тому числі і за кого оплата та ІПН власника боргу, вносите в додаткову інформацію. Тобто, платіж податкова буде бачити від відправника, але зарахування за борг того, хто буде вказаний у додатковій інформації. "Створити платіжну інструкцію у бюджет через Sense Business Online": https://help-biz.sensebank.com.ua/hc/uk ... 8394067474
Фантом написав:У меня к вам вопрос. Как правильно заплатить налог за другого человека? Раньше в назначении платежа указывался РНКОПП и ПІБ человека за которого платишь этот налог. Уже месяца четыре, в назначении платежа указывается только код налога и его название. В других банках при таких платежах можно поменять РНКОПП и ФИО плательщика. У вас даже не возможно заплатить от хозяина счёта, потому что платежи уходят с котлового счёта, а все данные о плательщике в назначении платежа, причём их тоже поменять нельзя, вы их зашиваете в платёж. Как налоговая поймёт от кого пришли деньги?