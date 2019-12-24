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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 20:50

Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса: https://ibb.co/BLNKDsp https://ibb.co/PGMxMHj[/quote]
Дякую, передам колезі інформацію :roll:


Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️[/quote]
Дякую. Головне щоб була однакова інформація для клієнтів.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 21:58

Re: Sense Bank

  mogicanin1986 написав:Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса

От для досконалості...
рекомендую запитувати у Чаті посилання на Документ і пункт де це все вказано...і потім ще уточнити або заставити (трепетно і ніжно) оператора поставити питання від вашої особи (цьому чьОтко вчать в армії і... АЕС)...тільки так ви зрозумієте, що вас таки правильно зрозуміли і відповідають саме на ВАШЕ питання, а не його інтертрепацію в голові оператора :)

ПС. Тьотя ж відповіла про штовхання р2р-переказу з Сенсу, а не про р2р-тягнучку Моні :)
ППС. До речі, от р2р-перекази регламентуються і в Тарифі картки і в ДКБО (сам р2р-сервіс для ССА і МАБ).
А от Ліміти що на штовхання, шо на тягнучку -- загальні, тобто Банк іх не розділяє, а рахує разом. Ліміт(місячний) відображується в Керуванні карткою... хоча це ліміт картрахунку!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:18

  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:Шановні феї та лорди, підкажіть будь ласка, чи дійсно по тарифу з карти Вайт можливо зробити переказ в додатку іншого банку без комісії з сторони Сенсбанку тобто стягнути? Чи є ліміт таких операцій без комісії в місяць? Наприклад в додатку Монобанку я зроблю зняття грошей з карти Вайт, Сенс банк візьме за такий переказ коміссію?

Зуб даю, можна так стягнути.
Ліміти дивиться у себе в Сенсі, по картці в міс. В принципі, до 100К/міс

Дякую. Але сподіваюсь отримати офіційну відповідь представника Сенсбанку.

Офіційна це з вихідним номером і, бажано КЕПами чи мокрими печатками)
Феї та лорди на форумі і в чаті можуть, і, іноді помиляються. А от алкіни старожили вже знають саму алку і всі її механізми проводок поьрахункам, комісій рахунку/сервісу як себе)
24589
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:22

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:Ось скріни переписки в чаті додатку Сенса

От для досконалості...
рекомендую запитувати у Чаті посилання на Документ і пункт де це все вказано...і потім ще уточнити або заставити (трепетно і ніжно) оператора поставити питання від вашої особи (цьому чьОтко вчать в армії і... АЕС)...тільки так ви зрозумієте, що вас таки правильно зрозуміли і відповідають саме на ВАШЕ питання, а не його інтертрепацію в голові оператора :)

ПС. Тьотя ж відповіла про штовхання р2р-переказу з Сенсу, а не про р2р-тягнучку Моні :)
ППС. До речі, от р2р-перекази регламентуються і в Тарифі картки і в ДКБО (сам р2р-сервіс для ССА і МАБ).
А от Ліміти що на штовхання, шо на тягнучку -- загальні, тобто Банк іх не розділяє, а рахує разом. Ліміт(місячний) відображується в Керуванні карткою... хоча це ліміт картрахунку!


Цілком корисні поради, але питання було поставлено настільки на мій погляд "чисто і конкретно" що помилиться з відповіддю неможливо, якщо в курсах. Стягнув в Моно зараз з Сенса трошки, коміс не взяло, зарахування в сей момент!
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 09:18

Re: Sense Bank

У меня к вам вопрос.
Как правильно заплатить налог за другого человека?
Раньше в назначении платежа указывался РНКОПП и ПІБ человека за которого платишь этот налог. Уже месяца четыре, в назначении платежа указывается только код налога и его название. В других банках при таких платежах можно поменять РНКОПП и ФИО плательщика.
У вас даже не возможно заплатить от хозяина счёта, потому что платежи уходят с котлового счёта, а все данные о плательщике в назначении платежа, причём их тоже поменять нельзя, вы их зашиваете в платёж. Как налоговая поймёт от кого пришли деньги?
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:24

  Фантом написав:У меня к вам вопрос.
Как правильно заплатить налог за другого человека?
Раньше в назначении платежа указывался РНКОПП и ПІБ человека за которого платишь этот налог. Уже месяца четыре, в назначении платежа указывается только код налога и его название. В других банках при таких платежах можно поменять РНКОПП и ФИО плательщика.
У вас даже не возможно заплатить от хозяина счёта, потому что платежи уходят с котлового счёта, а все данные о плательщике в назначении платежа, причём их тоже поменять нельзя, вы их зашиваете в платёж. Как налоговая поймёт от кого пришли деньги?

Ранок добрий!
По інструкції сплати для податків і в призначенні буде "В бюджет", а всю необхідну інформацію, в тому числі і за кого оплата та ІПН власника боргу, вносите в додаткову інформацію. Тобто, платіж податкова буде бачити від відправника, але зарахування за борг того, хто буде вказаний у додатковій інформації.
"Створити платіжну інструкцію у бюджет через Sense Business Online": https://help-biz.sensebank.com.ua/hc/uk ... 8394067474

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:36

  Фантом написав:У меня к вам вопрос.
Как правильно заплатить налог за другого человека?
Раньше в назначении платежа указывался РНКОПП и ПІБ человека за которого платишь этот налог. Уже месяца четыре, в назначении платежа указывается только код налога и его название. В других банках при таких платежах можно поменять РНКОПП и ФИО плательщика.
У вас даже не возможно заплатить от хозяина счёта, потому что платежи уходят с котлового счёта, а все данные о плательщике в назначении платежа, причём их тоже поменять нельзя, вы их зашиваете в платёж. Как налоговая поймёт от кого пришли деньги?

Не можна платити не за себе. https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ar ... 73120.html
Пока ще й додастьв аш ІПН в кінець призначення, тому ДПС зарахує їх вам.
24589
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:57

  24589 написав:Не можна платити не за себе. https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ar ... 73120.html
Пока ще й додастьв аш ІПН в кінець призначення, тому ДПС зарахує їх вам.

Вообще-то там в предпоследнем абзаце как раз написано, что можно :) А иначе зачем придумана такая сущность, как "налоговый агент"?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 11:40

Запускаємо додаткову активність на форумі, котра допоможе ще більше бачити, ще більше чути та відповідно вирішувати.

    1. Що це буде? Форум залишається форумом - обговорення, критика, жарти залишаються. Але частина клієнтів, котра не так активно користується соцмережами, може залишати свій зворотній зв'язок тут;
    2. Для чого? Для змін, оновлень та нових ідей, завжди краще почути думку декількох, ніж самого себе :)
    3. Що від форумчан потрібно? А все просто. Якщо є ідея, ви можете рішуче її запропонувати. Помітили баг? Напишіть нам про нього. Є запитання? Тут вже по стандарту, питайте, відповімо!
p.s. в цілому, буде слушним питання, "так це вже було?" і тут можна погодитися. Але для нагадування та залученості, будемо як завжди вдячні за вашу активність 🫡

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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