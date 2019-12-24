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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 13:58

  Sense Bank написав:Ранок добрий!
По інструкції сплати для податків і в призначенні буде "В бюджет", а всю необхідну інформацію, в тому числі і за кого оплата та ІПН власника боргу, вносите в додаткову інформацію. Тобто, платіж податкова буде бачити від відправника, але зарахування за борг того, хто буде вказаний у додатковій інформації.
"Створити платіжну інструкцію у бюджет через Sense Business Online": https://help-biz.sensebank.com.ua/hc/uk ... 8394067474

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

Т.е. для того чтобы заплатить налог за продажу квартиры или машины, мне нужен Sense Business Online? Или вы думаете что налоги платят только юрлица и ФОПы?
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:35

Re: Sense Bank

  Фантом написав:Т.е. для того чтобы заплатить налог за продажу квартиры или машины, мне нужен Sense Business Online? Или вы думаете что налоги платят только юрлица и ФОПы?

Можна зробити переказ за реквізитами, а в полі призначення вказати дані.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:33

  moveton написав:
  24589 написав:Не можна платити не за себе. https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ar ... 73120.html
Пока ще й додастьв аш ІПН в кінець призначення, тому ДПС зарахує їх вам.

Вообще-то там в предпоследнем абзаце как раз написано, что можно :) А иначе зачем придумана такая сущность, как "налоговый агент"?

ЗА УМОВИ, що ви є податковим агентом(тільки СГ, вже відпадає) або представником(нотаріально завірена довіреність і податкова про неї має знати. Не просто так
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