Sense Bank написав:Ранок добрий! По інструкції сплати для податків і в призначенні буде "В бюджет", а всю необхідну інформацію, в тому числі і за кого оплата та ІПН власника боргу, вносите в додаткову інформацію. Тобто, платіж податкова буде бачити від відправника, але зарахування за борг того, хто буде вказаний у додатковій інформації. "Створити платіжну інструкцію у бюджет через Sense Business Online": https://help-biz.sensebank.com.ua/hc/uk ... 8394067474
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Т.е. для того чтобы заплатить налог за продажу квартиры или машины, мне нужен Sense Business Online? Или вы думаете что налоги платят только юрлица и ФОПы?