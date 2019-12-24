1finanсier написав:Панове, сьогодні розрахункова дата. Чи можна сьогодні загаситися повністю, щоб не платити коміс 100 грн, чи вже запазно, і завтра все одно спишуть коміс - бо десь читав, що гасити потрібно мінімум за добу до РД
Можна сьогодні Треба до 19:00 забезпечити, щоби гроші таки були на картрахунку (а не картці!). Один із залізних вар-ів, це ДО ОБІДУ закинути гроші СЕПом прям на рах-к КК. Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!! Можно ще закинути по р2р на Дебетку, а з неї по НОМЕРУ РАХ-ку КК (ІБАН) закинути на КК. Проводка за 15..30 хв поточним днем.
1finanсier написав:Панове, сьогодні розрахункова дата. Чи можна сьогодні загаситися повністю, щоб не платити коміс 100 грн, чи вже запазно, і завтра все одно спишуть коміс - бо десь читав, що гасити потрібно мінімум за добу до РД
Можна сьогодні Треба до 19:00 забезпечити, щоби гроші таки були на картрахунку (а не картці!). Один із залізних вар-ів, це ДО ОБІДУ закинути гроші СЕПом прям на рах-к КК. Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!! Можно ще закинути по р2р на Дебетку, а з неї по НОМЕРУ РАХ-ку КК (ІБАН) закинути на КК. Проводка за 15..30 хв поточним днем.
Дякую, закинув СЕПом, буду чекати зарахування на рахунок.
1finanсier написав:Панове, сьогодні розрахункова дата. Чи можна сьогодні загаситися повністю, щоб не платити коміс 100 грн, чи вже запазно, і завтра все одно спишуть коміс - бо десь читав, що гасити потрібно мінімум за добу до РД
Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!
А можна дізгатися, що це - ССА. Гугл дає дивні відповіді )))
А ви не рахували, то може вигідніше заплатити ті 100 грн, а гроші на погашення потримати на депозиті/ОВДП ще +30дн?! Ще ж НЕ ЗАБУВАЙТЕ про Розстрочки, які НЕ враховуються в загальну заборгованість при обрахуванні РКО
А ви не рахували, то може вигідніше заплатити ті 100 грн, а гроші на погашення потримати на депозиті/ОВДП ще +30дн?! Ще ж НЕ ЗАБУВАЙТЕ про Розстрочки, які НЕ враховуються в загальну заборгованість при обрахуванні РКО
1finanсier написав:А де це там є пункт налаштування у карти. Щось не знайшов, де це дивитися. Підкажіть, будь ласка.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5272899730 Лимит - просто ткнуть на карту и поскроллить до самого низа. Кстати, забавно, что хотя при активации RED позволял себе назначить только 100к из общих 150к, на второй день появилась возможность и оставшиеся 50к на него добавить. Так что Выгода у меня по-прежнему без кредита