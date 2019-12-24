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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:34

  1finanсier написав:Панове, сьогодні розрахункова дата. Чи можна сьогодні загаситися повністю, щоб не платити коміс 100 грн, чи вже запазно, і завтра все одно спишуть коміс - бо десь читав, що гасити потрібно мінімум за добу до РД

Можна сьогодні
Треба до 19:00 забезпечити, щоби гроші таки були на картрахунку (а не картці!).
Один із залізних вар-ів, це ДО ОБІДУ закинути гроші СЕПом прям на рах-к КК.
Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!
Можно ще закинути по р2р на Дебетку, а з неї по НОМЕРУ РАХ-ку КК (ІБАН) закинути на КК. Проводка за 15..30 хв поточним днем.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:34

  flysoulfly написав:
  Feh14 написав:Можно ли в депозите Швидкiй сделать так, что б % капали
6% ??
там 8%

Я знаю. В моём сообщении нет цифры 6.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:54

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Панове, сьогодні розрахункова дата. Чи можна сьогодні загаситися повністю, щоб не платити коміс 100 грн, чи вже запазно, і завтра все одно спишуть коміс - бо десь читав, що гасити потрібно мінімум за добу до РД

Можна сьогодні
Треба до 19:00 забезпечити, щоби гроші таки були на картрахунку (а не картці!).
Один із залізних вар-ів, це ДО ОБІДУ закинути гроші СЕПом прям на рах-к КК.
Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!
Можно ще закинути по р2р на Дебетку, а з неї по НОМЕРУ РАХ-ку КК (ІБАН) закинути на КК. Проводка за 15..30 хв поточним днем.

Дякую, закинув СЕПом, буду чекати зарахування на рахунок.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:58

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Панове, сьогодні розрахункова дата. Чи можна сьогодні загаситися повністю, щоб не платити коміс 100 грн, чи вже запазно, і завтра все одно спишуть коміс - бо десь читав, що гасити потрібно мінімум за добу до РД


Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!

А можна дізгатися, що це - ССА. Гугл дає дивні відповіді )))
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:02

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:що це - ССА
отето видає -- SexStupidAss ?...
а не вгадали, правильно отак -- SensSuperApp 8) :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 30 січ, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:02

1finanсier Сенс Супер Ап )

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:08

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:щоб не платити коміс 100 грн
А ви не рахували, то може вигідніше заплатити ті 100 грн, а гроші на погашення потримати на депозиті/ОВДП ще +30дн?!
Ще ж НЕ ЗАБУВАЙТЕ про Розстрочки, які НЕ враховуються в загальну заборгованість при обрахуванні РКО
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:59

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:щоб не платити коміс 100 грн
А ви не рахували, то може вигідніше заплатити ті 100 грн, а гроші на погашення потримати на депозиті/ОВДП ще +30дн?!
Ще ж НЕ ЗАБУВАЙТЕ про Розстрочки, які НЕ враховуються в загальну заборгованість при обрахуванні РКО

Дякую за слушну думку
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 14:16

  Amethyst написав:Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!

Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:19

  1finanсier написав:А де це там є пункт налаштування у карти. Щось не знайшов, де це дивитися. Підкажіть, будь ласка.

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5272899730
Лимит - просто ткнуть на карту и поскроллить до самого низа. Кстати, забавно, что хотя при активации RED позволял себе назначить только 100к из общих 150к, на второй день появилась возможность и оставшиеся 50к на него добавить. Так что Выгода у меня по-прежнему без кредита :)
moveton
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