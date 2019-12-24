Для Реда.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (
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Додано: Вів 30 січ, 2024 15:39
Для Реда.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (
Додано: Вів 30 січ, 2024 17:57
З Хамона дебетного На Ред день в день завжди, між своїми рахунками
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:00
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