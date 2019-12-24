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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:39

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!

Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.

Для Реда.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (
Amethyst
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Повідомлень: 4982
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 931 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 17:57

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!

Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.

Для Реда.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (

З Хамона дебетного На Ред день в день завжди, між своїми рахунками
wolt450
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Повідомлень: 3760
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Подякували: 395 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:00

  wolt450 написав:З Хамона дебетного На Ред день в день завжди, між своїми рахунками

Блін, а дійсно. А я все на старий манер 8)
Зображення

Хоча я давно вже не чекаю РД, а гашу частинами перед наступною покупкою і про термін проводки і не заморочуюся 8)
Amethyst
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Повідомлень: 4982
З нами з: 05.05.21
Подякував: 383 раз.
Подякували: 931 раз.
 
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1
9
  #<1 ... 1115111611171118
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