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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 15:39

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!

Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.

Для Реда.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 17:57

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!

Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.

Для Реда.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (

З Хамона дебетного На Ред день в день завжди, між своїми рахунками
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:00

  wolt450 написав:З Хамона дебетного На Ред день в день завжди, між своїми рахунками

Блін, а дійсно. А я все на старий манер 8)
Зображення

Хоча я давно вже не чекаю РД, а гашу частинами перед наступною покупкою і про термін проводки і не заморочуюся 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:13

5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:17

  Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
для абонки? - і 1грн вважаються
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:19

Re: Sense Bank

  Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
так, 5 грн. вважається покупкою. Суму можна і меншу, але зі сторонніх сервісів
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:08

  Amethyst написав:От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
Нагадайте плз, місячний ліміт на тягни-штовхайку з дебетного Хамону в 20кгрн включає перекази на Хамони інших акків, чи вони не враховуються і той ліміт лише на вихід за межі банку?
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:37

  Amethyst написав:може вигідніше заплатити ті 100 грн, а гроші на погашення потримати на депозиті/ОВДП ще +30дн

якщо викласти речення в арифметичному вигляді, то кредитна заборгованість повинна бути овер 12К, вірно? з урахуванням приблизно 1%/міс з депо
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:39

  pharus написав:
  Amethyst написав:От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
Нагадайте плз, місячний ліміт на тягни-штовхайку з дебетного Хамону в 20кгрн включає перекази на Хамони інших акків, чи вони не враховуються і той ліміт лише на вихід за межі банку?

Ні, це різні ліміти.
Для внутрібанка (між клієнтами) ліміт зараз 5 мульонів (був 1 млн), і він загальний і на р2р і ІБАН

ПС. До речі, може Алка таки і для Хамона на зовнішній р2р теж підняла ліміт, ну хоча б до 50К? Я оце не перевіряв з початку зими (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 15:52

  otshelnick1 написав:
  Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
так, 5 грн. вважається покупкою. Суму можна і меншу, але зі сторонніх сервісів


  flysoulfly написав:
  Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
для абонки? - і 1грн вважаються



Цікаво...
На початку міс. і у мене працювало.
Потім заблокували-розблокували рахунок, і лічильник обнулився. І вже не росте... :(
Bobua
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