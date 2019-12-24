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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 15:39
Для Реда.
ramzes4 написав: Amethyst написав:
Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!
Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (
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Додано: Вів 30 січ, 2024 17:57
Amethyst написав:
Для Реда.
ramzes4 написав: Amethyst написав:
Нагадую, що навіть в ССА переказ з дебетной картці на кредитну проводиться на НАСТУПНИЙ день!!
Це для реда?
Бо я Хамон гашу день в день з дебетової "Вигоди" без жодних ексцесів вже давненько.
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
А Ред -- це класіка )
От Вигоду не перевіряв (
З Хамона дебетного На Ред день в день завжди, між своїми рахунками
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:13
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
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Bobua
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:17
Bobua написав:
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
для абонки? - і 1грн вважаються
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flysoulfly
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:19
Bobua написав:
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
так, 5 грн. вважається покупкою. Суму можна і меншу, але зі сторонніх сервісів
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otshelnick1
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:08
Amethyst написав:
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
Нагадайте плз, місячний ліміт на тягни-штовхайку з дебетного Хамону в 20кгрн включає перекази на Хамони інших акків, чи вони не враховуються і той ліміт лише на вихід за межі банку?
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pharus
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:37
Amethyst написав:
може вигідніше заплатити ті 100 грн, а гроші на погашення потримати на депозиті/ОВДП ще +30дн
якщо викласти речення в арифметичному вигляді, то кредитна заборгованість повинна бути овер 12К, вірно? з урахуванням приблизно 1%/міс з депо
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:39
pharus написав: Amethyst написав:
От Хамон це специфічна карта -- кредитно-дебетова з особливим Регламентом кредитування, у неї навіть різний регламент у МАБі і ССА.
Нагадайте плз, місячний ліміт на тягни-штовхайку з дебетного Хамону в 20кгрн включає перекази на Хамони інших акків, чи вони не враховуються і той ліміт лише на вихід за межі банку?
Ні, це різні ліміти.Для внутрібанка
(між клієнтами) ліміт зараз 5 мульонів (був 1 млн), і він загальний і на р2р і ІБАН
ПС. До речі, може Алка таки і для Хамона на зовнішній р2р теж підняла ліміт, ну хоча б до 50К? Я оце не перевіряв з початку зими (
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Додано: Сер 31 січ, 2024 15:52
otshelnick1 написав: Bobua написав:
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
так, 5 грн. вважається покупкою. Суму можна і меншу, але зі сторонніх сервісів
flysoulfly написав: Bobua написав:
5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?
для абонки? - і 1грн вважаються
Цікаво...
На початку міс. і у мене працювало.
Потім заблокували-розблокували рахунок, і лічильник обнулився. І вже не росте...
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