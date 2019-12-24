Что за ерунда стала твориться в MyAlfa при проведении платежей?
Приходит смс на подтверждение платежа, средства списываются, сообщение "ошибка сервиса", средства возвращаются платеж не проведен в итоге.
Представитель банка, можно починить?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:42
Re: Sense Bank
Что за ерунда стала твориться в MyAlfa при проведении платежей?
Приходит смс на подтверждение платежа, средства списываются, сообщение "ошибка сервиса", средства возвращаются платеж не проведен в итоге.
Представитель банка, можно починить?
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:47
Re: Sense Bank
Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)
В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ")
Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:51
Підкажіть яку саме операцію ви намагаєтесь провести?
З 5 жовтня 2023 було відключення певних функцій в інтернет-банку My Sense Bank.
Що саме відключили:
Платежі за шаблонами комунальних та інтернет-послуг, а також поповнення рахунку мобільного телефону.
Перекази з картки на картку іншого банку (за номером картки).
Сервісні операції за картками — активація, блокування та розблоковування картки, зміна ПІН на картці, зміна кодового слова, підключення смс до рахунку, зміна номеру телефону для отримання смс.
Оформлення депозиту.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:54
Межбанковский перевод по реквизитам. Поставщику коммунальных услуг, но шаблон создала я сама как для обычного м/б перевода.
Такая ошибка уже один раз наблюдалась в конце декабря.
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:58
Re: Sense Bank
Прошло, видимо, с легкой руки феи Оли спасибо!
Додано: Сер 31 січ, 2024 20:06
Re: Sense Bank
Якщо з рахунком отримувача немає проблем операція має пройти успішно.
Спробуйте через мобільний застосунок провести оплату, якщо там буде успішна операція, подамо запит на ІТ. Якщо ж і там буде повертатись платіж, то скоріше за все є проблеми у отримувача.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Сер 31 січ, 2024 20:07
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