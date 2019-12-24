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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1116111711181119

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Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:42

Re: Sense Bank

Что за ерунда стала твориться в MyAlfa при проведении платежей?
Приходит смс на подтверждение платежа, средства списываются, сообщение "ошибка сервиса", средства возвращаются платеж не проведен в итоге.
Представитель банка, можно починить?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:47

Re: Sense Bank

  Bobua написав:5гривень на мобільний -- ще вважаються “покупкою”? Чи скільки треба?

Якщо ви про покупки для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам, то так)

В Sense враховуються платежі з оплати послуг, які проведені по банеру: оплата комунальних, мобільного зв'язку (все крім платежів через блок "Перекази ")
Єдине, що мін. сума для поповнення через Сенс - 5грн., можливо через інші ресурси буде можливість і менше оплачувати.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:51

  Arien написав:Что за ерунда стала твориться в MyAlfa при проведении платежей?
Приходит смс на подтверждение платежа, средства списываются, сообщение "ошибка сервиса", средства возвращаются платеж не проведен в итоге.
Представитель банка, можно починить?

Підкажіть яку саме операцію ви намагаєтесь провести?
З 5 жовтня 2023 було відключення певних функцій в інтернет-банку My Sense Bank.

Що саме відключили:
Платежі за шаблонами комунальних та інтернет-послуг, а також поповнення рахунку мобільного телефону.
Перекази з картки на картку іншого банку (за номером картки).
Сервісні операції за картками — активація, блокування та розблоковування картки, зміна ПІН на картці, зміна кодового слова, підключення смс до рахунку, зміна номеру телефону для отримання смс.
Оформлення депозиту.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12359
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:54

  Sense Bank написав:
  Arien написав:Что за ерунда стала твориться в MyAlfa при проведении платежей?
Приходит смс на подтверждение платежа, средства списываются, сообщение "ошибка сервиса", средства возвращаются платеж не проведен в итоге.
Представитель банка, можно починить?

Підкажіть яку саме операцію ви намагаєтесь провести?
З 5 жовтня 2023 було відключення певних функцій в інтернет-банку My Sense Bank.

Що саме відключили:
Платежі за шаблонами комунальних та інтернет-послуг, а також поповнення рахунку мобільного телефону.
Перекази з картки на картку іншого банку (за номером картки).
Сервісні операції за картками — активація, блокування та розблоковування картки, зміна ПІН на картці, зміна кодового слова, підключення смс до рахунку, зміна номеру телефону для отримання смс.
Оформлення депозиту.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️


Межбанковский перевод по реквизитам. Поставщику коммунальных услуг, но шаблон создала я сама как для обычного м/б перевода.

Такая ошибка уже один раз наблюдалась в конце декабря.
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:58

Re: Sense Bank

Прошло, видимо, с легкой руки феи Оли :) спасибо!
Arien
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Повідомлень: 1157
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:06

Re: Sense Bank

  Arien написав:Межбанковский перевод по реквизитам.

Якщо з рахунком отримувача немає проблем операція має пройти успішно.
Спробуйте через мобільний застосунок провести оплату, якщо там буде успішна операція, подамо запит на ІТ. Якщо ж і там буде повертатись платіж, то скоріше за все є проблеми у отримувача.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:07

  Arien написав:Прошло, видимо, с легкой руки феи Оли :) спасибо!

Трошки почаклувала на вечір🤗🪄
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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