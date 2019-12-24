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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1117111811191120

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 95
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:38

  Zonenor написав:Якщо оформити, купити ОВДП на 50к+ грн, чи буде це рахуватись як середньоденний залишок коштів для безкоштовного обслуговування пакету вайт?

Покупка ОВДП через Sense це одна з операцій яка не враховується при розрахунку показників для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12362
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 10:46

Re: Sense Bank

  moveton написав:Граждане феи с лордами, может это в описание пакетки куда-то добавить? Правда, всё равно читать не будут...

В нас є стаття в якій вказана дана інформація, можливо просто не всі з нею ознайомлені🙃
Але прикріплю сюди https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199 😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12362
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:13

Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?
Feh14
 
Повідомлень: 66
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 11:23

  Feh14 написав:Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?

Мін. сума поповнення по депозиту — 1 грн/дол🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12362
З нами з: 18.02.13
Подякував: 162 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 1117111811191120
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