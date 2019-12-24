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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2024 10:38
Zonenor написав:
Якщо оформити, купити ОВДП на 50к+ грн, чи буде це рахуватись як середньоденний залишок коштів для безкоштовного обслуговування пакету вайт?
Покупка ОВДП через Sense це одна з операцій яка не враховується при розрахунку показників для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 01 лют, 2024 10:46
moveton написав:
Граждане феи с лордами, может это в описание пакетки куда-то добавить? Правда, всё равно читать не будут...
В нас є стаття в якій вказана дана інформація, можливо просто не всі з нею ознайомлені🙃
Але прикріплю сюди https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017780199
😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:13
Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?
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Feh14
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Додано: Чет 01 лют, 2024 11:23
Feh14 написав:
Підкажіть, яка мінімальна сумма поповнення депозиту Швидкій?
Мін. сума поповнення по депозиту — 1 грн/дол🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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- З нами з: 18.02.13
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