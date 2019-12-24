Покупка ОВДП через Sense це одна з операцій яка не враховується при розрахунку показників для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лют, 2024 10:38
Покупка ОВДП через Sense це одна з операцій яка не враховується при розрахунку показників для безкоштовного обслуговування по дебетовим карткам😔
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Чет 01 лют, 2024 10:46
Re: Sense Bank
В нас є стаття в якій вказана дана інформація, можливо просто не всі з нею ознайомлені🙃
Але прикріплю сюди
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Чет 01 лют, 2024 11:23
Додано: Чет 01 лют, 2024 12:06
Sense Bank
підкажіть будь ласка
картка Хамелеон
1) яка максимальна сума розрахунку карткою через термінал?
2) якщо обрано певну категорію кешбеку і оплата пройшла комбіновано - за свої і за кредитні, як тоді буде рахуватись % КБ? (при умові що % на кредитні і власні різний)
Додано: Чет 01 лют, 2024 12:33
При розрахунку карткою використовуються денні ліміти.
На покупки по картці денний ліміт встановлюється в розмірі 50 000,00грн., але ви можете їх змінити в застосунку до ліміту рахунку - 200 000,00грн.
Інструкція для зміни ліміту:
З приводу бонусів, не важливо за рахунок кредитних коштів, чи за рахунок власних у вас пройшла оплата по картці Сaméléon, все залежить від того які у вас є ще картки відкриті.
Підкажіть, які картки у вас є і я підкажу як будуть нараховуватись бонуси за підвищеними категоріями🤗
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Зараз переглядають цей форум: Nikstep, Sense Bank, SHURICK76 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|